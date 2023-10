Samsung lance le nouveau SSD portable T9

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le T9 est le premier SSD portable de Samsung doté d’une interface USB 3.2 Gen 2×2, qui permet d’augmenter la productivité grâce à des vitesses de lecture/écriture pouvant atteindre 2’000 MB/s

Deux fois plus rapide que les modèles précédents, il permet aux utilisatrices et utilisateurs de transférer une vidéo de 4 GB en deux secondes

La capacité maximale de 4 TB offre un espace de stockage généreux pour les contenus professionnels

Samsung, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de stockage avancées, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa dernière gamme de produits de la série T, le disque dur portable à semi-conducteurs (SSD) T9. Avec son design élégant et compact, ce périphérique de stockage externe est conçu pour conserver les données en toute sécurité lors de vos déplacements, tout en offrant aux utilisatrices et utilisateurs des vitesses de transfert rapides et une grande capacité de stockage.

« Avec les progrès réalisés dans le domaine des photos en haute résolution et la popularité croissante des vidéos 4K, les créateurs de contenus professionnels sont confrontés à la nécessité de transférer fréquemment de grandes quantités de données, explique Daniel Périsset, Head of CE IT chez Samsung Suisse. Avec le T9, Samsung offre aux utilisatrices et utilisateurs une solution pour réduire les défis liés à la gestion de leurs données et leur permettre de se concentrer pleinement sur leur potentiel créatif. »

Performance maximale et énorme capacité de stockage

Le T9 offre des vitesses de lecture/écriture séquentielles maximales de 2’000 mégaoctets par seconde (MB/s) via l’interface USB 3.2 Gen 2×2. Avec cette vitesse, qui est environ deux fois plus élevée que celle du modèle précédent T7, les utilisatrices et utilisateurs peuvent transférer une vidéo Full HD de 4 GB en presque deux secondes.

Pour répondre aux besoins de chaque créatrice et créateur, le T9 est disponible en trois options de capacité, soit 1 TB, 2 TB ou 4 TB. Il permet des transferts rapides et fréquents tout en offrant un espace de stockage abondant pour les grandes quantités de données.

Grâce à sa taille compacte, qui correspond à peu près à celle d’une carte de crédit, le dispositif de stockage peut en outre être facilement emporté partout et être à tout moment à portée de main.

Le luxe combiné à la robustesse

Suivant la devise « le luxe combiné à la robustesse », basée sur le concept de design du T7 Shield, le T9 offre non seulement des avantages fonctionnels mais aussi des détails de design uniques. Les lignes diagonales incurvées et le motif en carbone sur la surface donnent à l’étui en caoutchouc une sensation semblable à celle d’un tissu, comme un portefeuille de luxe.

Protection contre les chutes et la surchauffe

Résistant aux chutes de trois mètres et couvert par une garantie de cinq ans, le design robuste du disque dur portable SSD T9 protège les données avec la fiabilité dont les utilisatrices et utilisateurs ont besoin.

Avec le Dynamic Thermal Guard de Samsung, les pertes de performance qui peuvent être causées par une surchauffe ont été efficacement éliminées. Cela garantit des vitesses de transfert constantes et rapides. De plus, le T9 est conforme à la norme de sécurité internationale IEC 62368-1, ce qui en fait le choix idéal pour une multitude de tâches exigeantes nécessitant un transfert de chaleur minimal.

Gestion de la T9 avec le logiciel Samsung Magician 8.0

Le logiciel Samsung Magician offre une expérience utilisateur améliorée grâce à des fonctions telles que l’étalonnage des performances, les fonctions de sécurité, les mises à jour du micrologiciel et le contrôle en temps réel des performances. La mise à jour du micrologiciel est une fonction particulièrement importante pour les appareils de stockage, pour laquelle le logiciel Magician peut résoudre directement les éventuels problèmes rencontrés. Avec la nouvelle version 8.0, qui a été lancée en septembre 2023, tous les logiciels Samsung, tels que la migration des données, le logiciel PSSD et l’authentification des cartes, seront intégrés dans le logiciel Magician. La gamme de support du système d’exploitation sera également élargie pour les utilisatrices et utilisateurs de Windows, Mac et Android.

Compatibilité sans faille

Avec une expérience éprouvée dans la compatibilité des disques SSD portables, Samsung a conçu le T9 de manière à ce qu’il soit conforme à la spécification d’alimentation USB-C et qu’il prenne en charge un flux de travail sans faille. Cela a permis d’améliorer la compatibilité avec les systèmes d’exploitation tels que Windows, macOS, les smartphones et les tablettes, les consoles de jeux ainsi que les caméras professionnelles haute résolution. Le T9 est en outre livré avec des câbles USB de type C vers C et USB de type C vers A.

Prix et disponibilité

Le SSD portable T9 sera disponible en Suisse à partir de la mi-octobre au prix de vente conseillé de 165 CHF (1 TB), 279 CHF (2 TB) ou 519 CHF (4 TB).