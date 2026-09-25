Avis – EA Sports FC 27 : L’heure de la véritable révolution ou simple effet d’annonce ?

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Depuis la scission avec la fédération historique, la franchise phare d’Electronic Arts cherche à imposer sa propre identité. Avec la sortie d’EA Sports FC 27, la promesse était particulièrement audacieuse : transformer notre façon d’interagir avec le football virtuel au-delà des simples matchs de championnat. Entre l’inauguration d’un monde ouvert social gargantuesque, l’évolution sempiternelle d’Ultimate Team et une refonte structurelle très attendue du mode Carrière, ce cru 2026 suscitait autant d’espoirs que d’interrogations. Après plusieurs heures passées sur le rectangle vert et dans les menus, l’heure est au bilan.

Cet avis se base sur la version numérique de EA Sports FC 27 édition Ultime sur PlayStation 5 pro

Un gameplay de base exigeant qui remet le talent au centre

Sur le papier et dans les modes de jeu classiques, le mot d’ordre semble être la maîtrise et la construction. Le gameplay prend une direction nettement plus manuelle, récompensant le talent brut et la vision de jeu plutôt que l’assistance systémique des précédents opus. La nouvelle gestion des dribbles en déséquilibre apporte une fluidité inédite dans les duels physiques, permettant de conserver un élan crucial lors des un-contre-un et rendant les débordements plus organiques. Le nouveau contrôle en temps réel lors des coups de pied arrêtés ajoute également une véritable dimension tactique.

Cependant, l’expérience hors ligne n’est pas exempte de défauts. Le bât blesse particulièrement au niveau du comportement défensif, avec une physique de balle capricieuse lors des tacles. Le cuir a en effet une fâcheuse tendance à rester artificiellement collé aux pieds du défenseur après une intervention, ce qui casse régulièrement le rythme des transitions.

Ultimate Team : Stagnation, microtransactions et football arcade

Il était impossible d’évoquer un volet de la franchise sans s’attarder sur Ultimate Team, le véritable moteur financier d’EA Sports FC. Pourtant, il convient de nuancer fortement l’enthousiasme : ce mode n’évolue pas et n’apporte que très peu de changements par rapport aux éditions précédentes. Si l’on note l’ajout cosmétique d’une « Galerie » permettant d’exposer des cartes holographiques prestigieuses et de célébrer les légendes, la formule reste désespérément figée. L’accent mis sur les microtransactions demeure, plus que jamais, le centre névralgique de l’expérience, incitant inlassablement le joueur à repasser à la caisse pour espérer rester compétitif. On note simplement que la course à la note 99 est plus longue à obtenir, laissant une progression plus marquée et évitant le rush et l’abandon trop rapide du mode une fois la team parfaite mise en place.

Au-delà de ce modèle économique usé, c’est manette en main que le contraste est le plus saisissant. Le versant compétitif tranche radicalement avec l’exigence de réalisme évoquée plus haut. Ultimate Team propose un gameplay qui embrasse une approche résolument arcade et extrêmement rapide. Une fois de plus, le système favorise outrancièrement l’attaque au détriment de la rigueur défensive. Les puristes de la tactique risquent de grincer des dents face à ces offensives supersoniques qui transforment souvent les rencontres en festivals de buts irréalistes. On verra comment EA Sports équilibre son titre sur l’année qui arrive, sachant que nous ne sommes jamais à l’abri d’une mise à jour majeure qui vient tout chambouler comme par le passé.

L’immersion totale d’un mode Carrière transfiguré

L’une des plus belles réussites de cette édition réside incontestablement dans son mode Carrière en tant que manager, qui franchit le cap décisif vers la simulation. L’évolution des joueurs devient enfin vivante : une note générale peut fluctuer en plein cœur de la saison selon le moral, les performances réelles et la nouvelle jauge de condition physique. L’intégration d’un écosystème de transferts dynamique, où les contrats se complexifient avec des paiements échelonnés et des pourcentages à la revente, tandis que les clubs rivaux peuvent saboter une transaction au dernier moment, maintient le tacticien sous une tension fantastique.

Du côté de la Carrière Pro, l’expérience gagne également en profondeur grâce à l’intégration d’une mécanique de rivalité entre joueurs. Ce système ingénieux insuffle un défi supplémentaire et bienvenu, parvenant à briser un temps soit peu la monotonie qui finit inévitablement par s’installer au fil des saisons solitaires.

L’ajout de ces mécaniques apporte un peu de fraîcheur dans l’ensemble et pique la curiosité lors des premières heures, mais reste bien maigre en termes d’apport pour une nouvelle édition. Les rares joueurs qui affectionnent ses modes seront ravis, mais est-ce vraiment suffisant?

The Grounds : Un monde ouvert rafraîchissant mais fragile

L’ajout le plus spectaculaire reste The Grounds, un immense hub urbain pensé comme une ville dédiée au ballon rond, capable de rassembler une centaine de joueurs simultanément dans des quartiers thématiques. On y trouve une multitude d’activités annexes, comme le foot-basket, amusantes lors des premiers pas mais qui s’avèrent malheureusement très vite oubliables. L’exploration est rythmée par divers défis à réaliser sous la houlette de figures de renom, telles que Kylian Mbappé, le retour tant espéré d’Alex Hunt ou encore de Chloe Kelly qui font office de mentors virtuels.

Si l’initiative apporte un vent de fraîcheur indéniable, elle soulève d’importantes interrogations. Ce mode risque de tomber rapidement dans l’oubli si l’éditeur ne le dynamise pas de manière agressive avec des événements réguliers face au rouleau compresseur qu’est FUT. Par ailleurs, on ne peut s’empêcher de pointer du doigt une occasion manquée de conception : sachant que le joueur passe du temps à y créer et personnaliser son avatar, l’intégration directe de la Carrière Pro au sein de ce hub social n’aurait absolument pas été une erreur et aurait décuplé l’immersion. Enfin, la présence redoutée de bonus temporaires achetables fait planer l’ombre persistante d’un modèle économique déséquilibré au sein de cet espace.

Une technique vieillissante et des tares historiques

L’aspect technique vient lourdement noircir le tableau et illustre les limites structurelles de la franchise. EA Sports FC 27 s’appuie une nouvelle fois sur le moteur maison du studio, qui commence sérieusement à accuser le poids des années. En conséquence directe, le titre n’offre aucune véritable avancée visuelle ni rupture technologique marquante. Si quelques subtilités d’animation et de physique de balle vont dans le bon sens pour enrichir le réalisme des duels, il ne faut clairement pas s’attendre à une révolution.

Pire encore, la reconduction perpétuelle de ce même socle technique fait que le jeu traîne derrière lui, d’année en année, les mêmes travers et les mêmes bugs récurrents que les habitués connaissent par cœur, entre collisions hasardeuses et réactions lunaires des gardiens. À ces écueils hérités s’ajoute une optimisation bancale au lancement, marquée par des chutes de fluidité et des crashs intempestifs sur certaines machines. Face à une communauté qui digère mal de payer le prix fort pour une technologie recyclée qui manque cruellement de finition, les développeurs ont dû réagir dans l’urgence en ouvrant des canaux de retour direct pour tenter de stabiliser l’ensemble à coups de correctifs.

Conclusion

EA Sports FC 27 est une œuvre de grands contrastes. D’un côté, il propose des innovations stimulantes, portées par une refonte timide de sa carrière, des mécaniques de rivalité bienvenues et un gameplay classique plus posé. De l’autre côté, son socle technique vieillissant traînant ses éternels bugs, son mode Ultimate Team stagnant et obsédé par les microtransactions, ainsi que ses choix discutables dans un mode The Grounds au potentiel sous-exploité l’empêchent de franchir un vrai palier. C’est un épisode de transition majeur, doté de belles qualités d’écriture footballistique, mais qui reste encore prisonnier de ses propres carcans techniques et commerciaux.

