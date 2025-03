À la pointe de l’innovation en matière de BEV, Lexus lance le système Steer-by-wire ainsi qu’une boîte manuelle virtuelle

Partager Facebook

Lexus affirme son rôle de leader dans la technologie des véhicules électriques au sein du groupe TOYOTA en lançant des systèmes de conduite innovants sur le marché européen

Lexus a réaffirmé aujourd’hui son rôle stratégique de leader technologique en matière de véhicules électriques à batterie au sein du groupe TOYOTA en dévoilant les innovations techniques qui arriveront sur le marché européen des BEV au cours de l’année à venir.

Lors de la première mondiale de son nouveau SUV électrique de luxe RZ à Bruxelles, la marque a révélé que ce modèle inaugurera à la fois un système steer-by-wire et le système Interactive Manual Drive, une technologie logicielle reproduisant l’expérience du passage de vitesses manuel. Ces innovations illustrent la manière dont Lexus associe technologies matérielles de pointe et logiciels avancés pour concrétiser son ambition, à savoir développer des véhicules pilotés par logiciel. Le RZ sera l’un des trois nouveaux BEV que Lexus lancera au cours des 12 prochains mois.

Ces annonces interviennent dans un contexte de ventes record et de croissance rapide de la demande pour les modèles électriques à batterie et hybrides rechargeables Lexus.

S’adressant aujourd’hui aux médias internationaux, Pascal Ruch, Lexus Europe and Value Chain Vice President, a déclaré: «La contribution de Lexus à cette stratégie est essentielle, non seulement en ce qui concerne le nombre de véhicules, mais aussi dans le développement des technologies d’électrification. Tout en nous concentrant sur l’électrification et le plaisir de conduire ainsi que de nouvelles expériences de conduite, nous restons à l’affût et à l’écoute de nos clients. Dans cette optique, nous appliquons le principe du « bon produit, au bon endroit, au bon moment, sans laisser personne de côté »».

Des performances record sur le marché

La stratégie multi-technologique de Lexus, offrant aux clients un large choix de motorisations électrifiées, a permis d’atteindre des ventes record, aussi bien en Europe qu’à l’échelle mondiale, bénéficiant de la gamme la plus aboutie de la marque à ce jour. En 2024, Lexus a atteint un nouveau sommet en Europe, enregistrant jusqu’à 20% de hausse par rapport à l’année précédente et dépassant les 88’000 exemplaires vendus. Une progression qui fait de Lexus l’une des marques automobiles à la croissance la plus rapide dans la région. Ces résultats ont également permis à la marque d’atteindre une part de marché de 2,5%, la plus importante de son histoire.

Les principaux moteurs de ce succès ont été le tout nouveau crossover compact LBX, qui s’est vendu à près de 24’000 exemplaires en 2024, les modèles hybrides rechargeables (PHEV), qui ont représenté 20% du total des ventes, et les modèles électriques à batterie, dont les ventes ont doublé par rapport à l’année précédente.

Les solides performances en Europe ont largement contribué à l’établissement d’un nouveau record de ventes mondiales pour la marque, dépassant les 850’000 véhicules, soit une hausse de 3,3%.

La dynamique des ventes s’est poursuivie en 2025, avec des résultats des deux premiers mois montrant une nouvelle augmentation de plus de 20%.

Nouveau Lexus RZ

Le nouveau RZ progresse dans tous les domaines, reflétant le rôle de Lexus comme leader des technologies de véhicules électriques à batterie au sein du groupe TOYOTA et apportant ainsi innovation et exaltation au volant.

Il s’agit du premier modèle à proposer le nouveau système steer-by-wire de Lexus, qui permet un contrôle facile, fluide et intuitif avec un braquage d’environ 200° d’une butée à l’autre.

Il sera également le premier à proposer la nouvelle boîte manuelle virtuelle Interactive Manual Drive de Lexus. Ce système sera disponible sur la version RZ 550e F SPORT, le modèle phare hautes performances de la nouvelle gamme. Des palettes fonctionnant comme une transmission mécanique à huit rapports permettront de maximiser les avantages de la traction intégrale.

Lexus a également apporté des améliorations au système de traction intégrale intelligent DIRECT4. L’essieu eAxle arrière étant désormais capable de délivrer une puissance comparable à celle de l’avant, cette configuration offre davantage de flexibilité dans la répartition de la puissance entre l’avant et l’arrière.

Une refonte complète du système BEV du RZ inclut une batterie lithium-ion de capacité plus élevée (77,0 kWh), ce qui permettra d’ajouter jusqu’à 100 km d’autonomie (selon le modèle et l’homologation finale) et de réduire le temps de recharge, en combinaison avec une nouvelle fonction de préchauffage de la batterie et un chargeur embarqué plus puissant de 22 kW.

Lexus a également amélioré le système de traction intégrale intelligent DIRECT4. La puissance accrue de l’essieu eAxle arrière offre une plus grande flexibilité pour équilibrer le couple avant-arrière, augmentant ainsi la stabilité et la motricité, tout en renforçant l’expérience de conduite.

Le nouveau RZ sera lancé en Europe à partir de l’automne 2025.