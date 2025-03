Tout nouveau Toyota Urban Cruiser: un concurrent de taille sur le marché des B-SUV électriques

Partager Facebook

Modèle compact de l’offre étendue de Toyota sur le marché européen des SUV électriques, le tout nouvel Urban Cruiser rejoint les rangs aux côtés du tout nouveau Toyota C-HR+ et du nouveau bZ4X. Ensemble, ils assurent à la marque une forte présence sur les segments-clés B, C et D des SUV, alliant d’une part les performances et un authentique design de SUV, et de l’autre la qualité, la durabilité et la fiabilité emblématiques de Toyota.

Prévu pour un lancement en Europe fin 2025, l’Urban Cruiser proposera deux batteries pour ses modèles 100% électriques, permettant à chacun de choisir le véhicule adapté à ses besoins de mobilité et à son budget.

Il arbore un design moderne «urban tech», incarnant l’authenticité d’un véritable SUV. Son avant en tête de marteau et ses projecteurs effilés reprennent les codes stylistiques de la nouvelle génération de modèles Toyota. À l’arrière, ses ailes musclées et sa barre lumineuse enveloppante accentuent sa puissance et sa stabilité.

Avec des dimensions extérieures légèrement supérieures à celles du Toyota Yaris Cross hybride, il offre une maniabilité idéale pour la ville. À l’intérieur, son espace rivalise avec des modèles de catégorie supérieure, grâce à un empattement de 2700 mm et des éléments de design ingénieux. Son astucieux système de sièges arrière coulissants permet d’optimiser l’espace, offrant davantage de place aux passagers arrière ou un volume de chargement accru.

L’agencement, inspiré des SUV, comprend un combiné d’instruments horizontal abaissé et des sièges surélevés au niveau du poste de conduite. L’éclairage d’ambiance, avec 12 réglages de couleur, crée l’atmosphère idéale pour chaque trajet.

Plateforme et motorisations

L’Urban Cruiser repose sur une nouvelle plateforme à la fois robuste et légère, dédiée aux modèles électriques à batterie. Sa conception évite le recours à des traverses dans le plancher, offrant ainsi davantage de place pour la batterie, sans pour autant sacrifier l’espace dans l’habitacle.

Les options de batterie offriront une autonomie largement suffisante pour répondre aux besoins des trajets quotidiens. L’autonomie cible pour le modèle à traction avant équipé de la batterie de 49 kWh est de 300 km env. Avec la batterie plus puissante de 61 kWh, l’autonomie atteint 400 km. Ceux qui optent pour la version à traction intégrale avec la batterie de 61 kWh peuvent s’attendre à parcourir 350 km env. avec une charge complète. Les deux batteries utilisent la technologie phosphate de fer-lithium, qui s’avère à la fois durable et économique. Toyota propose un programme Battery Care couvrant la batterie durant les 10 premières années du véhicule ou jusqu’à un million de kilomètres, à condition d’effectuer un bilan de santé annuel de la batterie.*

Le modèle à traction intégrale est équipé d’un moteur supplémentaire de 48 kW sur l’essieu arrière et dispose d’une assistance à la descente et d’un mode Trail, offrant une assistance supplémentaire sur des routes glissantes.

Sécurité et équipements

L’Urban Cruiser sera doté de série d’un ensemble de fonctions avancées de sécurité active et d’assistance à la conduite, comprenant un système précollision, un régulateur de vitesse adaptatif et un avertisseur de changement de voie/une assistance au maintien dans la voie.

L’expérience utilisateur entièrement numérique comprend un combiné d’instruments 10,25″ et un écran multimédia 10,1″, harmonieusement intégrés dans une seule et même unité. Les systèmes Apple CarPlay et Android auto permettent une intégration smartphone en toute simplicité.

Des équipements haut de gamme seront disponibles, notamment une caméra panoramique, un système audio JBL et un réglage électrique du siège conducteur. Un toit vitré fixe sera également proposé.

10 ans de garantie Toyota

Le Toyota Urban Cruiser offre par ailleurs une promesse unique en son genre aux clients du secteur automobile pour une conduite en toute sérénité, sous la forme de la nouvelle garantie gratuite de 10 ans activée lors du service, comprenant le pack complémentaire d’assistance 24/7. Cette offre s’applique tant aux véhicules neufs qu’à tous les véhicules Toyota déjà en circulation en Suisse (max. 10 ans ou 185’000 km).

Au terme de la garantie d’usine de 3 ans (jusqu’à 100’000 km) et après chaque service auprès d’un partenaire Toyota, la garantie est prolongée d’office jusqu’au prochain service, conformément au plan de maintenance (jusqu’à 185’000 km en 10 ans). En cas d’interruption des services, la garantie est réactivée dès qu’un nouveau service est confié à un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d’un mois s’applique).