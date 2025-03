Game of Thrones : Kingsroad présente ses trois classes de combat

Partager Facebook

Le jeu recrée de manière complexe les mécanismes de combat et les compétences uniques de chaque classe, améliorant ainsi la profondeur et le plaisir du combat stratégique basé sur les classes. Les joueurs peuvent s’engager dans des batailles qui correspondent à leur classe préférée et à leur style de combat :

La classe Chevalier pratique le maniement raffiné et équilibré de l’épée d’un chevalier de Westeros, utilisant une épée longue pour expédier les ennemis avec des coups d’épée précis et calculés.

La classe Épéiste s'inspire du combat brut et destructeur des Sauvageons et des Dothrakis, avec un style de combat brutal utilisant des haches massives à deux mains pour écraser les ennemis.

La classe Assassin emploie des attaques agiles et précises rappelant celles des énigmatiques Sans-Visage, tout en affichant un style de combat implacable utilisant des doubles dagues dans des combats dextres, semblables à des danses.

Dans Game of Thrones : Kingsroad, les joueurs vivront une toute nouvelle histoire en incarnant un nouveau personnage qui, par un coup du sort, devient l’héritier de la maison Tyr, une petite maison noble du Nord. ​ ​ ​ ​ ​

Du 24 février au 3 mars, les fans ont eu l’occasion de découvrir le monde de Westeros et Game of Thrones : Kingsroad grâce à une démo jouable publiée lors de l’événement Steam. Le jeu a rapidement attiré l’attention des utilisateurs de Steam, se plaçant en première position dans la catégorie « Trending Upcoming », tout en atteignant des positions plus élevées dans les classements « New & Trending » et « SNF Top Demos » via Steam.

Game of Thrones : Kingsroad sera lancé cette année dans plusieurs pays sur PC via Steam ou Windows Launcher, ainsi que sur iOS et Android