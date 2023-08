A Song Of Ice And Dust, la troisième et dernière extension de Saints Row arrive

A Song Of Ice And Dust, la troisième et dernière extension de Saints Row, se déroule dans le nouveau quartier de Vallejo de la ville du crime, Santo Ileso.

Dans l’extension A Song Of Ice And Dust de Saints Row, les joueurs vont s’unir et de défendre le Dustfaire des griffes de la Chill Queen et des Frostlanders à coup de paintball pour vivre l’apogée épique de l’histoire du Dustmoot, le conte de deux « ennemis » (le Boss et Gwen) qui, malgré leurs différences, continuent de se détester. Celle-ci est d’ailleurs accompagnée de cinq nouvelles campagnes, de quatre nouveaux véhicules ainsi que des armes, des tenues et des cosmétiques inédits.

Saints Row : A Song Of Ice And Dust est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Epic Games Store) pour les détenteurs du pass d’extension et peut également être acheté séparément.

Deep Silver Volition présente le nouveau quartier de Saints Row :