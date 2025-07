Les nouvelles smartwatches de Samsung offrent un suivi de la condition physique et un ultra-confort, du sommeil à l’entraînement

Partager Facebook

Samsung a présenté aujourd’hui ses derniers appareils à l’international lors du Galaxy Unpacked Event qui s’est tenu à Brooklyn. Outre de nouveaux smartphones pliables, l’entreprise présente les nouvelles smartwatches Galaxy Watch8 et Galaxy Watch8 Classic. 1 Elles allient un design fort à des analyses de fitness approfondies pour le bien-être quotidien, adaptées au style de vie de chacun. S’y ajoute un nouveau Running Coach et une commande vocale simple pour démarrer les entraînements ou écouter de la musique. Les deux sont disponibles dès maintenant en Suisse.

Avec la nouvelle série Watch8, Samsung présente les montres intelligentes les plus fines et les plus confortables à ce jour. Les modèles actuels sont conçus pour le suivi de la condition physique, s’adaptent à de nombreux styles de vie et offrent des fonctions modernes avec style. Grâce à un design fin, une technologie de capteurs innovante et une utilisation simple basée sur l’IA, elles permettent de vivre plus en forme et plus connecté – et facilitent l’action pour son propre bien-être.

Motivation pour des changements personnels à long terme

Le sommeil est un indicateur central de la santé générale et son optimisation peut avoir un impact considérable. C’est pourquoi Samsung développe en permanence des outils pour un meilleur sommeil, notamment l’analyse des schémas de sommeil, le coaching du sommeil et l’optimisation de l’environnement de sommeil.

Mais de nombreux autres facteurs entrent en ligne de compte pour le bien-être global. Dans l’application Samsung Health 2 , de nouvelles fonctions avancées sont disponibles pour aider à développer des habitudes plus saines – du sommeil à l’entraînement en passant par l’alimentation. En fonte partie :

Guide de l’heure du coucher 3 suggère l’heure optimale du coucher en fonction du style de vie et des habitudes de sommeil et rappelle cette heure afin de se réveiller frais et disposer le lendemain matin.

suggère l’heure optimale du coucher en fonction du style de vie et des habitudes de sommeil et rappelle cette heure afin de se réveiller frais et disposer le lendemain matin. La fonction de charge vasculaire 4 mesure la charge vasculaire pendant la phase de sommeil afin de fournir des informations sur les facteurs de style de vie tels que le sommeil, l’exercice et le stress, ce qui permet de développer des habitudes positives sur la base de ces informations.

mesure la charge vasculaire pendant la phase de sommeil afin de fournir des informations sur les facteurs de style de vie tels que le sommeil, l’exercice et le stress, ce qui permet de développer des habitudes positives sur la base de ces informations. L’ indice antioxydant 5 permet de mesurer le taux de caroténoïdes dans la peau en cinq secondes seulement. Il indique l’état nutritionnel et permet de voir comment des facteurs tels que l’alimentation, le sommeil et le stress influent sur la santé et les processus de vieillissement, ce qui peut motiver à adopter des habitudes plus saines.

permet de mesurer le taux de caroténoïdes dans la peau en cinq secondes seulement. Il indique l’état nutritionnel et permet de voir comment des facteurs tels que l’alimentation, le sommeil et le stress influent sur la santé et les processus de vieillissement, ce qui peut motiver à adopter des habitudes plus saines. La fonction Coach cours à pied 6 permet d’établir un plan d’entraînement sur mesure, basé sur le calcul du niveau de forme physique individuel, avec des instructions en temps réel et des informations stimulantes. Pour atteindre les objectifs de fitness de manière ludique, la La fonction Together actuelle permet de lancer un défi à ses amis et à sa famille.

permet d’établir un plan d’entraînement sur mesure, basé sur le calcul du niveau de forme physique individuel, avec des instructions en temps réel et des informations stimulantes. Pour atteindre les objectifs de fitness de manière ludique, la La fonction actuelle permet de lancer un défi à ses amis et à sa famille. Si le niveau de stress reste élevé, la fonction High Stress Alert signale immédiatement qu’il faut faire une pause. Le stress peut être directement évacué grâce au Mindfulness Tracker , qui propose des exercices de respiration.

signale immédiatement qu’il faut faire une pause. Le stress peut être directement évacué grâce au , qui propose des exercices de respiration. L’ Energy Score 7 , piloté par l’IA, donne un aperçu du niveau d’énergie actuel à l’aide de mesures d’énergie physique et mentale.

Simplification des interactions avec la montre grâce à Wear OS 6 et Gemini

La série Galaxy Watch8 a été développée en étroite collaboration avec Google et est la première smartwatch équipée de Wear OS 6 et de Google Gemini 8 . Cela permet d’effectuer les tâches les plus diverses en mains libres, à l’aide de simples commandes vocales. Si l’on souhaite par exemple poursuivre un objectif spécifique pendant l’entraînement, il suffit de dire « Démarre un entraînement en circuit au cours duquel je consomme 300 calories » ou « Programmer une course de 20 minutes ». La montre démarre alors sans problème un entraînement correspondant dans Samsung Health.

L’utilisation est encore facilitée par la nouvelle interface utilisateur One UI 8, qui est adaptée à la taille et à la forme du cadran. De nouvelles icônes multi-infos claires offrent un accès facile aux données de fitness, à la météo, aux événements et plus encore, tandis que les activités les plus importantes sont mises en évidence dans la Now Bar.

Intérieur et extérieur redessinés pour un bien-être ultime

Présenté pour la première fois sur la Galaxy Watch Ultra, le design Cushion , qui intègre l’écran rond dans un boîtier carré, caractérise désormais toute la gamme Galaxy Watch. En combinaison avec le système Dynamic Lug, la smartwatch épouse naturellement le poignet, ce qui rend non seulement son port plus confortable, mais permet aussi une plus grande précision dans la mesure de ses propres valeurs de forme.

Le profil mince de la Galaxy Watch8 est complété par des performances exceptionnelles. Pour suivre le rythme d’un style de vie actif, la smartwatch est dotée d’une batterie améliorée et d’un écran plus lumineux qui permet de voir toutes les valeurs mêmes en plein soleil. En outre, le GPS à double fréquence fournit des résultats de localisation plus détaillés et plus précis, tandis que le processeur le plus puissant à ce jour assure des performances de pointe et une meilleure efficacité énergétique.

La série Galaxy Watch8 offre une vue globale de l’état physique grâce au capteur BioActive, qui permet d’obtenir des informations plus approfondies et plus précises sur la condition physique et des métriques telles que la fréquence cardiaque ou la qualité du sommeil.

Les nouvelles smartwatches en un coup d’œil

Avec son design fin et minimaliste, la Galaxy Watch8 est conçue pour le bien-être quotidien. Disponible dans les tailles 44 mm ou 40 mm et en Graphite ou Silver, elle offre confort et style pour les activités quotidiennes.

La Galaxy Watch8 Classic apporte de l’élégance au poignet et dispose de fonctions modernes comme un cadran rotatif et une touche de sélection rapide pour une utilisation confortable. Le modèle Classic en taille 46 mm est disponible en noir et en blanc.

Les deux modèles peuvent être combinés avec une série de bracelets élégants 9 , selon les goûts et l’utilisation de chacun.

La nouvelle Galaxy Watch Ultra (2025 ) est également disponible en même temps que la nouvelle série Watch8, avec une mémoire deux fois plus importante que celle du modèle précédent. Disponible en quatre couleurs, dont le nouveau Titanium Blue, c’est le modèle de Galaxy Watch le plus avancé et le plus résistant à ce jour pour tous ceux qui aiment les aventures en plein air.

Prix et disponibilité

La Galaxy Watch8 est disponible en Suisse dès maintenant à partir de CHF 379 (44 mm ; prix de vente conseillé) ou CHF 349 (40 mm ; prix de vente conseillé) dans les couleurs Graphite et Silver, la Galaxy Watch8 Classic dès maintenant à partir de CHF 499 (46 mm ; prix de vente conseillé) en Noir et Blanc. La Galaxy Watch Ultra (2025) est disponible à partir de 649 CHF (47 mm ; prix de vente conseillé).

Jusqu’au début du mois d’août, une paire de Galaxy Buds3 est offerte gratuitement via une solution électronique à l’achat d’un nouveau modèle.