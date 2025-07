Le nouveau Galaxy Z Fold7 : un concentré de puissance ultra-mince pour le multitâche en déplacement

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Durant le Galaxy Unpacked Event qui s’est tenu aujourd’hui à Brooklyn, Samsung a présenté au monde entier ses nouveaux appareils : les smartphones pliables de la série Z et les smartwatches les plus fins, les plus légers et les plus puissants à ce jour. Le point fort pour les passionnés de technologie et toutes celles et ceux qui travaillent avec leur smartphone en déplacement est le Galaxy Z Fold7 avec lequel Samsung présente le meilleur du design Galaxy, de l’appareil photo et de l’innovation IA dans un design ultra-mince. Le Galaxy Z Fold7 est disponible dès maintenant en Suisse en quatre couleurs élégantes.

Avec ses nouveaux pliables, Samsung présente les derniers appareils de la série Galaxy Z. L’un d’entre eux est le Galaxy Z Fold7, qui allie le design et le meilleur matériel avec le Galaxy AI 1 spécialement développé pour la forme pliable – dans un format plus fin et avec des écrans plus grands pour offrir le meilleur support possible.

Le Galaxy Z Fold7 : plus fin, plus léger, plus grand et plus fort

Le Galaxy Z Fold7 combine l’expérience de smartphone la plus avancée de Samsung avec un design ultra fin et un poids d’à peine 215 grammes. Grâce à son nouveau facteur de forme, l’épaisseur et la largeur du powerhouse sont pratiquement identiques à celles du Galaxy S25 Ultra – une fois ouvert, l’appareil est presque deux fois plus fin et son écran est encore plus grand. Il y a donc encore plus de place pour travailler, streamer ou jouer sans interruption sur plusieurs applications compatibles.

Le processeur Galaxy le plus puissant à ce jour, spécialement adapté au Z Fold7, permet d’atteindre le plus haut niveau de performance en déplacement. Il accélère le traitement AI sur l’appareil de manière transparente et sensible, par exemple pour la traduction vocale en temps réel ou le traitement d’images avec AI.

Caméra professionnelle et traitement rapide

Le premier appareil photo grand angle de 200 MP de la série Z apporte le meilleur de l’appareil photo Galaxy dans un appareil pliable et combine un matériel avancé avec un traitement intelligent. L’appareil photo haute résolution capture les plus petits détails et des couleurs vives, tandis que le traitement d’image basé sur l’IA optimise automatiquement l’éclairage et d’autres détails, de sorte que les photos et les vidéos restent nettes et vivantes même dans des conditions de faible luminosité. À cela s’ajoute un appareil photo grand angle de 10 MP à 100° sur l’écran principal, qui permet de prendre n’importe quel selfie de groupe lorsque le Galaxy Z Fold7 est ouvert.

Lors de la prise de vue, Night Video utilise une détection de mouvement intelligente qui sépare les motifs en mouvement des arrière-plans calmes et réduit ainsi le bruit de l’image. En même temps, elle assure une grande profondeur de couleurs – pour des couleurs plus riches, des contrastes plus forts et des détails plus vrais que nature – de jour comme de nuit. Le moteur ProVisual Engine de Samsung de nouvelle génération traite également les images plus rapidement, de sorte que les photos et les vidéos restent nettes, vivantes et riches en détails.

Édition créative avec l’IA sur grand écran

Le Galaxy Z Fold7 est un studio créatif de poche, rempli d’outils basés sur l’IA et optimisés pour le grand écran. De l’amélioration des détails lors de gros plans à la suppression des bruits de fond lors de prises de vue dans des lieux publics, les fonctions IA intuitives permettent de retoucher facilement les photos et les vidéos sans outils supplémentaires. Les fonctions suivantes sont intégrées :

Side-by-Side Editing et Show Original comparent l’image originale et la version éditée sur le grand écran afin de mieux décider ce qui doit être modifié et ce qui doit être conservé.

et comparent l’image originale et la version éditée sur le grand écran afin de mieux décider ce qui doit être modifié et ce qui doit être conservé. L’ assistant photo permet de déplacer, de supprimer ou d’agrandir des objets et d’ajuster les angles.

permet de déplacer, de supprimer ou d’agrandir des objets et d’ajuster les angles. Portrait Studio permet d’ajouter des accents décoratifs, tandis que Generative Edit aide à la retouche, par exemple en supprimant les personnes indésirables ou en remplissant l’arrière-plan. Le nouveau Suggest Eraser fait des suggestions proactives : en tapant sur l’écran, les éléments gênants sont automatiquement marqués, de sorte qu’il n’est plus nécessaire de les sélectionner manuellement.

permet d’ajouter des accents décoratifs, tandis que aide à la retouche, par exemple en supprimant les personnes indésirables ou en remplissant l’arrière-plan. Le nouveau fait des suggestions proactives : en tapant sur l’écran, les éléments gênants sont automatiquement marqués, de sorte qu’il n’est plus nécessaire de les sélectionner manuellement. Dans le cas de l’ Audio Eraser , un nouveau contrôle dans la galerie permet d’identifier et de supprimer encore plus facilement les bruits de fond indésirables tels que le vent ou la circulation dans les enregistrements vidéo.

Galaxy AI optimisé pour le grand écran

Grâce au nouveau système d’exploitation One UI 8 , qui peut réagir en fonction du contexte et de manière naturelle, les fonctions AI sont plus intelligentes et intuitives que jamais. Le smartphone pliable devient ainsi un assistant IA personnel. Il comprend ce que les utilisatrices et utilisateurs tapent, disent et voient, et y réagit en conséquence.

Dans le cas du Z Fold7, la combinaison du format pliable et du grand écran permet d’interagir de manière particulièrement efficace avec l’IA. Pour tirer le meilleur parti de l’écran pliable et de la fonction multi-fenêtres, qui permet d’ouvrir et d’utiliser jusqu’à trois fenêtres côte à côte, les fonctionnalités AI de Galaxy AI ont été optimisées pour les grands écrans. Ainsi, avec AI Results View, les résultats sont par exemple affichés dans une vue séparée afin de garder un œil sur le contenu original. Avec des outils tels que Drawing Assist ou Note Assist, il est plus facile que jamais de déplacer des idées et des images et de rendre ainsi le processus créatif plus fluide.

Conseils en matière de tenue et score actuel sur l’écran de couverture

Avec le Galaxy Fold7, on dispose à tout moment d’un assistant personnel AI qui comprend ce que les utilisateurs et utilisateurs voient, disent et font et répondent à tous leurs souhaits. En effet, grâce à Gemini Live avec IA multimodale, les questions contextuelles peuvent être posées directement par texte ou par voix et les réponses peuvent être obtenues sans changer d’application. Grâce au partage d’écran ou de caméra, Gemini peut également interagir avec ce qui est visible à l’écran ou dans l’environnement. Par exemple, pour donner des conseils sur lesquels des deux tenues est la plus adaptée à la météo actuelle de la destination.

Pour améliorer encore l’expérience en mode fermé, les fonctions Now Brief et Now Bar prennent en charge encore plus d’applications tierces et fournissent des rappels et des indications utiles sur l’écran de verrouillage, comme l’heure d’arrivée prévue du covoiturage, les informations routières, le score actuel du match de football en cours ou les événements du calendrier. En outre, il est possible d’accéder directement aux données de Samsung Health et de Galaxy Watch.

Bien protégé dans un facteur de forme mince

Malgré un design plus fin et plus léger, les nouveaux pliables sont conçus avec des matériaux robustes pour une durée de vie plus longue. Une charnière plus fine que celle de ses précédentes réduit la formation de plis visibles et augmente la durabilité en répartissant de manière égale à la charge – pour un pliage plus doux et une plus longue durée de vie. Un nouveau type de vitrocéramique 2 assure la résistance du Coverdisplay et évite la formation de fissures.

La plateforme de sécurité multicouche Samsung Knox a également été améliorée. Elle protège les informations sensibles et prévient les points faibles. Une attention particulière est accordée aux mécanismes de protection pour l’IA interne à l’appareil, à l’extension de la détection des menaces sur l’ensemble des appareils et à l’amélioration de la sécurité du réseau. Ainsi, la dernière innovation en matière de sécurité mobile KEEP crée des environnements de stockage cryptés et spécifiques aux applications, garantissant ainsi que chaque application ne peut accéder qu’à ses propres informations sensibles et à rien d’autre.

Prix et disponibilité

Le Galaxy Z Fold7 peut être commandé dès maintenant en Suisse dans les couleurs Blue Shadow, Silver Shadow et Jet-Black à partir d’un prix de CHF 1’899 (12+256 Go ; prix de vente conseillé), CHF 1’999 (12+512 Go ; prix de vente conseillé) ou CHF 2’249 (16+1 To ; prix de vente conseillé). En exclusivité sur Samsung.com , la couleur estivale menthe est également disponible.

Lors du lancement, le modèle 12+512 Go est disponible au prix de CHF 1’899 (prix de vente conseillé), le modèle 16+1 To au prix de CHF 2’149 (prix de vente conseillé). De plus, lors du lancement, trois mois de couverture d’assurance Samsung Care+ sont inclus gratuitement pour tous les appareils.