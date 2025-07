Le nouveau Galaxy Z Flip7 : un studio de selfies au format de poche

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Durant le Galaxy Unpacked Event qui s’est tenu aujourd’hui à Brooklyn, Samsung a dévoilé à l’international ses nouveaux appareils : les smartphones pliables de la série Z et les smartwatches les plus fins, les plus légers et les plus performants à ce jour. L’un d’entre eux est le Galaxy Z Flip7, qui invite à prendre des photos et à créer grâce à la meilleure caméra selfie à ce jour et qui, grâce à un écran de couverture plus grand et à l’IA, permet de faire des choses plus rapidement en déplacement, sans avoir à ouvrir le smartphone. En Suisse, le Galaxy Z Flip7 est disponible dès maintenant en quatre couleurs stylées.

Avec les nouveaux pliables, Samsung présente les tout derniers appareils de la série Galaxy Z. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent immortaliser partout les petits et les grands moments, le Galaxy Z Flip7 offre, grâce à son format pliable, un appareil photo de pointe, beaucoup de puissance et des fonctions IA 1 pour chaque poche de chemise ou de pantalon, même la plus petite.

Nouveau design avec un écran de couverture plus grand et une batterie puissante

Disponible dans les couleurs stylées Blue Shadow, Jet-Black et Coralred ainsi que dans la variante estivale Mint, le Galaxy Z Flip7 est le plus fin de sa catégorie et ne pèse que 188 grammes. Il se glisse donc sans peine dans n’importe quelle poche, même la plus petite, et est toujours prêt à l’emploi.

L’écran est plus grand que celui des modèles précédents, ce qui rend le smartphone comme le Galaxy Z Fold7 encore plus agréable à tenir en main. En même temps, le nouveau modèle en contient plus à tous les points de vue, et comprend une batterie plus grande. Ainsi, même en cas de longs voyages, il est possible de lire en streaming, d’écouter des podcasts ou de traiter des photos de vacances sans souci. Si l’on a besoin de plus de place, le smartphone se transforme en une station de travail pratique grâce à Samsung DeX : il suffit de l’ouvrir, de le connecter à l’application et à un écran afin d’obtenir des outils similaires à ceux d’un PC pour une multitâche étendue.

La caractéristique des pliables est que beaucoup de choses peuvent déjà être effectuées de manière pratique sur le petit écran de la couverture, tandis que l’ouverture permet d’accéder à toute la puissance dans un format plus grand. Pour une meilleure vue d’ensemble, la fenêtre FlexWindow 2 du Z Flip7 a été agrandie. Diverses fonctions peuvent ainsi être commandées directement depuis l’écran de couverture via des widgets. Il s’étend d’un bord à l’autre et offre ainsi encore plus de lieu pour taper rapidement des messages, vérifier l’agenda ou regarder les selfies pris en route. Encore plus lumineux qu’avant et avec un taux de rafraîchissement fluide, tout reste visible même les jours ensoleillés à l’extérieur – pour un défilement, un streaming et des jeux plus fluides.

Un appareil photo puissant en format de poche pour un gadget de style de vie

Avec un objectif grand angle de 50 MP et un objectif ultra grand angle de 12 MP à l’arrière, le Galaxy Z Flip7 offre une photographie extrêmement qualitative et la meilleure caméra selfie de Samsung à ce jour. Si la lumière n’est pas optimale, le moteur ProVisual, un ensemble d’outils exploités sur l’IA, optimise les images à l’aide d’algorithmes avancés et crée ainsi des photos nettes et détaillées. Des filtres en temps réel permettent de visualiser et de perfectionner l’image prise directement sur l’écran de couverture. Un nouveau curseur de zoom permet également de zoomer et dézoomer rapidement pour capturer l’ensemble de la tenue et des personnes dans le selfie de groupe.

Comme d’habitude avec la famille Flip, le Galaxy Z Flip7 permet de prendre des selfies sur mains libres, même avec l’appareil photo extérieur grâce à l’écran de couverture. Pour prendre une photo à distance, il suffit de faire un signe de la main ou d’utiliser la Galaxy Watch.

Lors de la prise de vue en mouvement, la détection intelligente de mouvement Night Video sépare les sujets en mouvement des sujets immobiles et réduit ainsi le bruit de l’image. En même temps, la fonction HDR 10 bits garantit des couleurs plus riches, des contrastes plus marqués et des détails plus vrais que nature, de jour comme de nuit.

Pour le traitement ultérieur, de nombreux outils basés sur l’IA sont disponibles, qui permettent d’optimiser sans peine les images et les vidéos et d’ouvrir de nouvelles possibilités créatives.

Assistant IA personnel : des conseils mode aux mises à jour sur le football

Les fonctions IA appréciées deviennent encore plus intelligentes et sont optimisées pour le design pliable : ainsi, nombre d’entre elles peuvent désormais être lancées directement depuis l’écran de couverture, également par commande vocale. Grâce à Gemini Live , le Galaxy Z Flip7 devient déjà un interlocuteur intelligent. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent tout naturellement poser des questions par voix ou par texte et obtenir directement des réponses, sans devoir passer d’une application à l’autre. Grâce au partage d’écran ou de caméra, Gemini reconnaît ce qui se trouve à l’écran ou dans l’environnement et peut interagir avec. Par exemple, il peut donner des conseils quelle tenue parmi les deux proposées est la plus adaptée à la météo actuelle de la destination. Le smartphone devient ainsi un assistant IA personnel qui comprend ce que l’on dit, ce que l’on rédige et ce que l’on voit et peut ainsi nous aider au mieux dans notre vie quotidienne.

Des rappels et des indications utiles, comme l’heure d’arrivée prévue du covoiturage, les informations routières, le score actuel du match de football en cours ou les événements du calendrier, sont également affichés sur l’écran de couverture grâce aux Now Brief et Now Bar . Now Brief regroupe les contenus personnalisés de manière claire dans des widgets et les actualiser en permanence, tandis que Now Bar fournit en temps réel des indications sur la musique, les notifications et les routines dans une barre étroite sur le bord de l’écran – même sur l’écran de couverture. De plus, il est possible d’accéder directement aux données de Samsung Health et de la Galaxy Watch à partir de là.

L’écran de couverture peut être entièrement conçu dans son propre style, avec de nombreuses options assistées par l’IA pour le choix des emojis, des couleurs et des widgets.

Voyager intelligemment et en toute sécurité

Le Galaxy Z Flip7 est également très sûr : la plate-forme de sécurité avancée Samsung Knox 3 protège les données personnelles, tandis que les environnements de stockage cryptés spécifiques aux applications 4 garantissent que chaque application n’a accès qu’à ses propres informations sensibles.

Prix et disponibilité

Le Galaxy Z Flip7 peut être commandé dès maintenant en Suisse dans les couleurs Blue Shadow, Jet-Black et Coralred à partir d’un prix de CHF 1’149 (12+256 Go ; prix de vente conseillé) ou CHF 1’249 (12+512 Go ; prix de vente conseillé). Pour le lancement, le modèle 12+512 Go est également disponible au prix de CHF 1’149. En outre, trois mois de couverture d’assurance Samsung Care+ sont inclus gratuitement pour tous les appareils lors du lancement. En exclusivité sur Samsung.com, la couleur estivale Mint est également disponible.

Outre le Z Flip7, Samsung a également présenté le Galaxy Z Flip7 FE – un modèle au design particulièrement compact qui, à la différence du Z Flip7, dispose d’un écran principal plus grand. L’édition fan au look minimaliste est disponible en Suisse à partir de CHF 899 (8+128 Go ; prix de vente conseillé) ou CHF 949 (8+256 Go ; prix de vente conseillé) en noir et blanc. Pour le lancement, le modèle 8+256 Go est également disponible au prix de CHF 899.-