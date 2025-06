Abyssus refait surface avec une date de sortie sur Steam

Partager Facebook

Une nouvelle bande-annonce de gameplay offre un tour d’horizon du fascinant cadre brinepunk du jeu, un sous-genre de la fiction qui voit la technologie alimentée par la puissance de la mer. Amassez des dispositifs puissants et des pouvoirs divins tandis que les cadavres d’ennemis biomécaniques s’amoncèlent à vos pieds : cette civilisation oubliée regorge de secrets et de dangers, et vous ne pouvez pas faire marche arrière.

Seuls ou en bande, les Brinehunters profiteront dans la démo d’une toute nouvelle pétoire électrisante. Le Tesla Gun délivre des salves dévastatrices sur les groupes d’ennemis un peu trop serrés. Son potentiel réel se dévoilera avec des mods secondaires, et notamment la possibilité de charger ses attaques. En plus d’une interface affinée, il est de profiter d’un tout nouveau biome – les Jardins – un domaine luxuriant où des gardiens aquatiques pas commodes se tiennent prêts à défendre les ruines de leur civilisation perdue contre toute forme d’intrusion.

Pour la conception des combats coopératifs d’Abyssus, DoubleMoose s’est notamment inspiré des sessions de jeu fréquentes sur Deep Rock Galactic, Warhammer: Vermintide 2 ou encore Gunfire Reborn organisées au sein du studio.

Les combats acharnés, qui profitent d’un arsenal varié hautement personnalisable, exploseront dès le 12 août prochain sur PC via Steam. Un galop d’essai est disponible avec une démo jouable disponible à dans le cadre du Steam Néo Fest.