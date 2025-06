Milestone dévoile les mécaniques de combat de Screamer

Partager Facebook

Neo Rey, une ville futuriste inspirée de l’univers des animes, est le champ de bataille des Screamers, des pilotes téméraires prêts à tout pour s’imposer dans des courses impitoyables. Dans ce monde, certains font la course pour la gloire, d’autres pour le pouvoir ou encore la vengeance. Une technologie mystérieuse a changé la course à jamais : l’ECHO. Avec elle, chaque course est un affrontement personnel et brutal. Grâce à un ensemble de mécaniques révolutionnaires, les joueurs vivront le destin de chaque personnage dans des courses sans merci où la vitesse ne suffira pas pour survivre.

L’une des principales innovations de Screamer réside dans son système de maniabilité unique, utilisant le contrôle à deux joysticks : le stick analogique gauche dirige tandis que le stick droit contrôle les dérapages. De cette manière, les joueurs disposent d’un outil précis et satisfaisant pour négocier les virages et garder une longueur d’avance. De plus, le Boost permet d’exploiter au maximum les capacités du véhicule tandis qu’un usage stratégique du Strike permet de neutraliser les adversaires en les percutant au moment décisif. L’activation de l’Overdrive, quant à elle, déclenche un état de chaos total dans les rues de Neo Rey.

La victoire dépendra d’une maîtrise complète du système ECHO. Et comme dans tout vrai affrontement, les courses dans Screamer ne se limiteront pas à l’offensive. Les joueurs auront aussi accès à des outils défensifs pour se protéger de leurs adversaires, dont les détails seront bientôt dévoilés.

En combinant une maniabilité innovante, des mécaniques de combat et une trame narrative riche, Screamer offrira une expérience arcade hors du commun, mêlant stratégie et intensité émotionnelle du premier au dernier virage. Prévu pour 2026, Screamer sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.