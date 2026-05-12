Abyssus transporte son univers brinepunk sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Cédric 12 mai 2026 Games, PC, PS5, Steam, Toute l'actu, Xbox Series Laisser un commentaire

Pour la première fois sur console, il sera possible de plonger dans les abysses aux côtés des joueurs et joueuses PC grâce au multijoueur cross platform entre tous les supports. Que vous jouiez sur PS5, Xbox Series X|S ou Steam, vous pourrez vous retrouver jusqu’à 4 en ligne pour vous allier contre les forces corrompues qui rodent dans les profondeurs sous-marines de cette civilisation oubliée depuis longtemps.

En parallèle de cette sortie console, la mise à jour gratuite de contenu 1.3 pointe également le bout de son nez. Elle ajoute un nouveau Dieu, des bénédictions et une zone de jeu constellée de défis et d’ennemis inédits. Des objectifs de salle et des améliorations de gameplay sont aussi au programme, avec notamment une amélioration du système de matchmaking. Un nouveau DLC cosmétique, le Brinerot Pack, sera quant à lui disponible au lancement pour celles et ceux qui veulent descendre dans l’Abyss avec style.

Dans un univers brinepunk unique et original, Abyssus mêle des combats intenses à la première personne à des systèmes de progression roguelike, à de puissantes améliorations d’armes et à des bénédictions synergiques qui rendent chaque partie différente. Pensé pour la coopération, le jeu met l’accent sur la synergie d’équipe, l’expérimentation de builds et les affrontements sous-marins où la prise de risque est largement récompensée.

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