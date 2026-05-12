Dotemu propulse Battlestar Galactica: Scattered Hopes sur PC

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Battlestar Galactica: Scattered Hopes, le jeu vidéo tactique innovant dont le scénario original est inspiré par la licence Battlestar Galactica, est désormais disponible sur Steam et GOG. Cette nouvelle aventure galactique profite de 20 % de réduction jusqu’au 18 mai, sur un prix de base fixé à 24,99 €.

Une nouvelle approche fascinante de l’univers sci-fi légendaire : dans Battlestar Galactica: Scattered Hopes, les sinistres Cylons – des robots doués de conscience – ont décimé le dernier bastion de l’humanité et se ruent maintenant sur votre flotte. Votre seul espoir de survie est de résister aux attaques jusqu’à pouvoir vous téléporter dans un autre secteur de la galaxie. L’objectif final, à terme, est de trouver et de rejoindre le légendaire vaisseau Battlestar Galactica.

dans Battlestar Galactica: Scattered Hopes, les sinistres Cylons – des robots doués de conscience – ont décimé le dernier bastion de l’humanité et se ruent maintenant sur votre flotte. Votre seul espoir de survie est de résister aux attaques jusqu’à pouvoir vous téléporter dans un autre secteur de la galaxie. L’objectif final, à terme, est de trouver et de rejoindre le légendaire vaisseau Battlestar Galactica. Des décisions à la vie à la mort : vous ne pouvez pas remporter la guerre et le temps entre chaque assaut Cylon est réduit. Apprenez et capitalisez sur les forces individuelles des membres de votre équipage pour trouver un moyen de renverser cette situation désespérée. Choisissez vos priorités entre chaque bataille : chercher des ressources, résoudre des conflits au sein de votre faction, réparer ou améliorer la flotte voire même débusquer les Cylons infiltrés dans vos rangs.

vous ne pouvez pas remporter la guerre et le temps entre chaque assaut Cylon est réduit. Apprenez et capitalisez sur les forces individuelles des membres de votre équipage pour trouver un moyen de renverser cette situation désespérée. Choisissez vos priorités entre chaque bataille : chercher des ressources, résoudre des conflits au sein de votre faction, réparer ou améliorer la flotte voire même débusquer les Cylons infiltrés dans vos rangs. Des combats déterminants : déployez vous vaisseaux de combat et dirigez-les sur les escadrons Cylons dans des combats tactiques hybrides qui se déroulent en temps réel. Minimiser les dégâts de votre vaisseau amiral et optimiser son système de défense est la clé pour survivre à la menace qui pèse sur les restes de l’humanité.

déployez vous vaisseaux de combat et dirigez-les sur les escadrons Cylons dans des combats tactiques hybrides qui se déroulent en temps réel. Minimiser les dégâts de votre vaisseau amiral et optimiser son système de défense est la clé pour survivre à la menace qui pèse sur les restes de l’humanité. Une grande rejouabilité : les runs de Battlestar Galactica: Scattered Hopes ne se ressemblent jamais. Chaque essai vous livre de nouveaux enseignements vous permettant d’adapter votre stratégie, tandis que vos options tactiques augmentent à mesure que vous débloquez des escouades, armes et traits supplémentaires, en plus d’améliorations meta qui profiteront à vos runs futurs.

Battlestar Galactica: Scattered Hopes s’appuie sur le savoir-faire narratif et tactique d’Alt Shift, qui a dépassé le million de ventes avec son jeu Crying Suns. Il rend parfaitement hommage à l’esthétique unique de la licence grâce à un travail artistique de haute volée, pour un résultat extrêmement détaillé et fidèle.

Les aficionados de stratégie qui souhaitent se préparer au mieux à faire la guerre aux Cylons peuvent se tourner vers la Battlestar Galactica: Scattered Hopes: Commander Edition, qui inclut une version numérique de la bande originale et un artbook officiel en plus du jeu pour 28,77 €.