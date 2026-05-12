Farming Simulator: Signature Edition dispose désormais d’un ModHub sur Nintendo Switch 2

Cédric 12 mai 2026 Games, Nintendo Switch 2, Toute l'actu Laisser un commentaire

Pour la première fois, les fans de Nintendo vont pouvoir profiter de mods pour agrandir et personnaliser leurs fermes virtuelles. Plus de 4 000 modifications sont disponibles en téléchargement directement dans le jeu. Davantage de cartes, de machines et de gameplay créés par les joueurs et testés par les développeurs ont été ajoutés.

Plus de 4 000 mods disponibles immédiatement

Offrant aux agriculteurs de Nintendo des milliers de mods gratuits, le ModHub héberge une multitude de contenus téléchargeables instantanément depuis le menu principal. Cela comprend des machines et des outils permettant d’agrandir le parc de machinerie agricole ou le garage de voitures et de camions, y compris ceux de marques sous licence, mais également de nouvelles cartes et de nouveaux environnements. Les cartes préférées des fans issues des opus précédents seront également disponibles via le ModHub. De nouvelles chaînes de production enrichissent le gameplay, tandis que des éléments décoratifs permettent aux joueurs de personnaliser l’apparence de leurs terres agricoles.

Créés par les joueurs, testés par les développeurs

Selon la pratique désormais courante chez GIANTS Software, toutes les modifications soumises par les joueurs ne sont pas uniquement sélectionnées et vérifiées par des systèmes automatisés, mais également testées individuellement par les développeurs avant d’être mises à disposition. Pour Farming Simulator: Signature Edition, des tests supplémentaires garantissent que tous les mods disponibles répondent aux exigences de performance de la Nintendo Switch 2.

« Nous sommes ravis d’étendre le ModHub à la Nintendo Switch 2, ce qui nous permettra de toucher un public encore plus large », a déclaré Marcel Renke, UGC Platform Specialist chez GIANTS Software. « Cette nouvelle étape importante dans l’univers du modding permet aux joueurs de découvrir pour la toute première fois du contenu créé par la communauté pour Farming Simulator sur une plateforme Nintendo. » Le ModHub continuera de s’enrichir constamment, avec de nouveaux mods publiés chaque semaine.

Farming Simulator: Signature Edition est disponible sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switch 2.

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