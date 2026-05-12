Le RPG innovant au style anime, Nitro Gen Omega, est disponible sue consoles et PC

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Disponible précédemment en accès anticipé sur Steam, le jeu se déroule dans un monde post-apocalyptique dominé par les machines. Grâce à un système de combat au tour par tour innovant, les joueurs doivent survivre dans un environnement hostile en constituant leur propre équipe et en terrassant leurs ennemis à l’aide d’un mecha personnalisable.

La version 1.0 du jeu ajoute une quête principale qui invite les joueurs à se lancer dans une aventure épique pour tenter de sauver le monde de l’emprise des machines. L’histoire introduit de nouveaux personnages et des cinématiques inédites ainsi que de toutes nouvelles musiques dans la bande originale, élargissant ainsi davantage l’univers de NITRO GEN OMEGA.

Au cœur du jeu se trouve un système de combat cinématique unique au tour par tour. Chaque tour est divisé en deux parties : la phase de planification, pendant laquelle les joueurs peuvent décider de chaque action sur l’axe du temps, et la phase de résolution, où les choix effectués sont exécutés lors de séquences inspirées des anime. Les joueurs doivent prendre soin de leur équipage en renforçant les liens entre les pilotes et en gérant la santé, la fatigue et le moral de chacun d’eux grâce à des activités spécifiques. En effet, l’état de l’équipe déterminera l’issue du combat. Il est également possible d’explorer les terres abandonnées, peuplées d’IA rebelles, en acceptant des contrats et missions. Ceux-ci permettent aux joueurs d’accumuler des pièces et ressources afin d’améliorer leur mecha.

Une démo est également disponible, permettant de découvrir le premier chapitre de la quête principale.

NITRO GEN OMEGA, RPG tactique de type bac à sable développé par le studio italien DESTINYbit, est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, et sur PC via Steam et Epic Games Store.