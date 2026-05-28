Dôma arrive dans Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2

Cédric 28 mai 2026 Games, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, PS4, PS5, Steam, Xbox ONE, Xbox Series Laisser un commentaire

SEGA vient d’annoncer que Dôma, la deuxième lune du film Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie, est désormais disponible à l’achat en pack individuel à 4,99 €, ou dans le passe personnages Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie (29,99 €) pour Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 !

Ce pack ajoute Dôma en tant que personnage jouable en mode Versus ainsi qu’une photo de profil, des répliques, des décorations et des récompenses de maîtrise.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et Steam.

Tags

A propos Cédric

Voir aussi...

Activision dévoile Call of Duty: Modern Warfare 4

Call of Duty: Modern Warfare 4  est enfin révélé ! Développé par Infinity Ward, Modern Warfare 4 …

L’édition Deluxe de Bus Bound est désormais disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series

Faites vivre la ville grâce à plus d’une douzaine de bus sous licence officielle, en …

Cygames demeure le partenaire officiel du Grand Prix de Paris intitulé Cygames Grand Prix de Paris

L’entreprise japonaise Cygames, spécialisée dans la création, le développement et l’édition de jeux vidéo, poursuit …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2026