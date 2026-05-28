Dôma arrive dans Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2

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SEGA vient d’annoncer que Dôma, la deuxième lune du film Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie, est désormais disponible à l’achat en pack individuel à 4,99 €, ou dans le passe personnages Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie (29,99 €) pour Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 !

Ce pack ajoute Dôma en tant que personnage jouable en mode Versus ainsi qu’une photo de profil, des répliques, des décorations et des récompenses de maîtrise.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et Steam.