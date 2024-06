Reptile vient semer le chaos dans la saison 6 de Mortal Kombat 1

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La Saison 6 offre une toute nouvelle saison de contenu centrée sur l’arrivée de Reptile en tant que boss principal du mode Invasions. Cette saison propose de nouveaux défis, éléments d’histoire, combats contre des boss et récompenses. Il vous sera aussi possible de remporter les skins de Baraka Morsure de Serpent, Kenshi Escrimeur Zaterran, Sub-Zero Komodo de Cristal, Sindel Reine Serpentine, Général Shao Général Krocodilien, Havik Or Entropique, Reptile Lézard de Tonnerre, et bien d’autres, dans le mode Invasions et la Kombat League. La Saison 6 : Reptile est disponible dès maintenant et jusqu’au 23 juillet.

Le Protecteur est le nouveau kombattant à télécharger (DLC) à rejoindre le roster de Mortal Kombat 1, en accès anticipé pour les détenteurs du Kombat Pack. Il sera ensuite disponible pour tous à partir du 11 juin.