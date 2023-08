Age of Empires IV : Anniversary Edition disponible sur les consoles Xbox

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les joueurs Xbox peuvent désormais mettre la main sur Age of Empires IV : Anniversary Edition, le nouveau chapitre du célèbre RTS de Relic Entertainment.

Dans Age of Empires IV : Anniversary Edition, les joueurs explorent des périodes historiques distinctes, avec des campagnes se déroulant à différentes époques, telles que le Moyen-Âge et la Renaissance, tout en générant des ressources, développant des armées et maîtrisant des stratégies pour prospérer dans un environnement concurrentiel. Grâce à un mélange de mécaniques à la fois innovantes et familières, ils peuvent créer un véritable empire sur de vastes paysages fidèlement reproduits dans une résolution 4K époustouflante.

Danielle Partis, responsable éditoriale chez Xbox Wire (Microsoft), a déclaré :

Si vous êtes un joueur ou une joueuse console désireux de se lancer sur le champ de bataille pour la première fois, ou si vous y revenez après une longue période d’absence comme moi, Age of Empires IV sur les consoles Xbox est idéal pour débuter. Le nouveau didacticiel vous explique les bases de la construction d’une colonie, de la collecte de ressources telles que le bois et la nourriture, et de la constitution d’une armée avant de vous permettre d’assiéger vos ennemis. Cette introduction étape par étape m’a permis de me replonger dans les mécanismes, et avant même de m’en rendre compte, j’avais déjà le pied à l’étrier (…) Les contrôles ont été soigneusement adaptés par les experts en stratégie de World’s Edge, Climax Studios et Relic Entertainment pour rassembler intelligemment tous les raccourcis clavier au sein d’une interface intuitive adaptée aux manettes, et c’est une sensation absolument incroyable. Passer des outils de construction aux actions des villageois et aux commandes militaires est un jeu d’enfant grâce à un nouveau menu radial, conçu sur mesure pour une expérience unique sur Xbox (…) Les joueuse et joueurs chevronnés d’Age of Empires IV se sentiront également parfaitement à l’aise avec les nouvelles commandes de la console, mais si vous préférez rester fidèle à votre clavier et à votre souris, n’ayez crainte. Ces commandes sont également prises en charge dans la version console du jeu.

Age of Empires IV : Anniversary Edition est disponible sur Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One. La version console d’Age of Empires IV est également jouable via le Xbox Game Pass.