TCL dévoile sa dernière gamme de téléviseurs QD-Mini LED XL pour transformer le divertissement à domicile

TCL, l’un des leaders mondiaux dans le domaine de l’électronique grand public et l’une des premières marques de téléviseurs de 98 pouces, dévoile aujourd’hui une gamme de téléviseurs QD-Mini LED XL. TCL continue d’améliorer les expériences quotidiennes et d’inspirer les consommateurs du monde entier grâce à ses technologies révolutionnaires.

Un avenir plus lumineux grâce aux innovations TCL – Jusqu’à 5000+ zones FALD et 5000 nits de

luminosité maximale

TCL continue de réinventer le divertissement à domicile en présentant sa toute dernière gamme de

téléviseurs QD-Mini LED, témoignant ainsi de son engagement à proposer des produits de qualité et à

la pointe de l’innovation.

En tête de cette gamme de produits se trouve le téléviseur QD-Mini LED X95 de TCL, qui présente plus

de 5’000 zones de local dimming et plus de 5’000 nits de luminosité maximale, offrant un niveau de

détail et d’éclat qui révolutionne l’expérience visuelle.

Doté de la technologie QLED, le TCL X95 produit plus d’un milliard de couleurs et une gamme de

couleurs DCI-P3 étendue à 98 %. Il est alimenté par le processeur AiPQ 3.0 – les derniers algorithmes

d’IA propriétaires de TCL pour offrir une clarté, un contraste, une prise en charge HDR, des couleurs et

des mouvements optimisés dans diverses scènes. Il est également certifié par TUV Rheinland pour son

expérience visuelle réaliste.

En plus de sa qualité d’image exceptionnelle, le X95 offre des performances audio puissantes et un

design remarquable – solution 4.2.2 canaux, système audio Onkyo de 160 W maximum et Dolby Atmos;

design ultra-mince, sans buse, avec une gestion des câbles ultramoderne.

La série TCL X95 sera disponible en Suisse à partir d’octobre dans les tailles 85″ et 98″ à partir de CHF

5’999 (PVC).

En complément de la gamme X95, TCL présente la série C95, un autre produit phare de sa gamme de

téléviseurs QD-Mini LED. Atteignant 2’000 sur le nombre de zones de local dimming et la luminosité

maximale, la série C95 offre l’équilibre parfait entre un grand écran et une qualité d’image

exceptionnelle avec des performances Mini LED et QLED haut de gamme. En outre, son système audio

Onkyo de 120 W et le Dolby Atmos offrent une expérience sonore digne d’une salle de cinéma.

La série TCL C95 sera disponible en Suisse à partir d’octobre dans les tailles 65″, 75″, 85″ et 98″ à partir

de CHF 2’499 (PVC).

TCL a repensé son téléviseur QD-Mini LED d’entrée de gamme avec l’introduction du modèle C80 grâce

à une luminosité maximale de 1’300 nits et un taux de rafraîchissement variable (VRR) de 144 Hz. Pour

un téléviseur de 65 pouces, seules 500 zones ou plus peuvent offrir la véritable qualité d’image Mini

LED que les clients recherchent. Il définit ainsi de nouveaux standards en matière de téléviseur QD-

Mini LED.

La série TCL C80 sera disponible en Suisse à partir d’octobre dans les tailles 50″, 55″, 65″, 75″, 85″ et

98″ à partir de CHF 999 (PVC).

Afin de préserver sa position de leader mondial dans la technologie des téléviseurs grand écran, TCL a

également dévoilé le nouveau téléviseur 4K UHD, le P74, désormais disponible en 85″ et 98″. Cette

annonce démontre l’engagement de TCL à proposer des produits de qualité, renforçant sa réputation

d’acteur majeur pour les téléviseurs à grand écran.

La série TCL P74 dans les tailles 85″ et 98″ sera disponible en Suisse à partir d’octobre à partir de CHF

2’399 (PVC).