« Psychopompe », le dernier livre d’Amélie Nothomb

Qui dit rentrée littéraire, dit nouveau récit d’Amélie Nothomb. Son dernier livre, intitulé « Psychopompe », s’ouvre sur un petit conte cruel où il est question d’oiseau, d’envol et de douleur. Mais le cru 2023 ne sera pas un conte revisité à la manière de « Barbe-Bleue » ou de « Riquet la Houppe ». Il s’agira au contraire d’une page autobiographique avec, comme fil d’Ariane, les oiseaux.

Au fil des pages, l’écrivaine belge met beaucoup de son intimité en évoquant son enfance cosmopolite (au Japon, en Chine, à New York, au Bangladesh, en Birmanie) aux côtés d’un père diplomate, son amour des oiseaux, sa vocation d’écrivaine et le viol par quatre hommes dont elle a été victime à l’âge de 12 ans lors d’une baignade en mer au Bangladesh. C’est sa mère qui parvient à la sauver dans l’océan, et, après l’avoir ramenée sur la plage, lâche un simple « Pauvre petite ». Plus personne n’en parlera jamais, L’autrice ne s’appesantit pas sur ce traumatisme, déjà abordé dans « Biographie de la faim » (2004). Elle traite plutôt des conséquences comme l’anorexie. Elle devra son salut, son envol, à l’écriture . « Ecrire, c’est voler » peut-on lire en page de couverture. Véritable ovni littéraire « Psychopompe » ne manquera pas de surprendre, voire de perdre, le lecteur tant le récit change de cap, de ton, de registre au fil des pages. Mais on en apprend un peu plus sur cette écrivaine qui s’identifie à la gent ailée, et on aime toujours autant son style élégant ainsi que son humour pince-sans-rire !