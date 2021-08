Age of Empires IV : les vidéos Hands on History et de nouvelles informations

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Durant l’événement Xbox de la gamescom 2021, l’équipe en charge d’Age of Empires a dévoilé Hands on History, un nouvel élément dédié à la narration d’Age of Empires IV. Il s’agit d’une série de 28 vidéos déblocables filmées sur place en compagnie d’experts, à divers endroits du monde. Celles-ci vous permettront de mieux comprendre comment les gens vivaient, se battaient et dirigeaient dans le passé. Age of Empires IV donnera vie à l’Histoire comme jamais et Hands on History vous contera plus d’histoires à mesure que vous construirez, que vous vous battrez et que vous progresserez !

Vous voulez tout savoir sur Age of Empires IV ? Rendez-vous sur le site officiel d’Age of Empires pour en apprendre plus sur les civilisations, les campagnes et participer à la discussion. Le jeu est disponible en précommande sur le Windows Store et sur Steam, vous pourrez y jouer dès le 28 octobre dans le Xbox Game Pass pour PC !