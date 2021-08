Forza Horizon 5 à fait son show lors du Xbox Stream avec 8 minutes de Gameplay

Partager Facebook

Lors du stream Xbox de la Gamescom 2021, Turn 10 Studios et Playground Games ont montré ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous lancerez Forza Horizon 5 pour la première fois. Vous avez pu voir aussi des images des voitures qui feront la couverture du jeu : la Mercedes-AMG ONE et la Ford Bronco Badlands de 2021. Comme les fans de longue date le savent, le début d’un Forza Horizon pose les bases du voyage qui s’annonce, nous avons donc jugé qu’il était important que vous puissiez admirer ce moment crucial.

Au fil de votre expérience dans notre version du Mexique, vous allez voir des avions cargo, un volcan actif, une course vers le festival sous le ciel magnifique du Mexique et plus encore. Vous pourrez voir la Ford Bronco Badlands gravir le volcan Gran Caldera, la Corvette Stingray de 2020 fendant l’asphalte vers une tempête de sable dans la campagne mexicaine ou la Porsche 911 Desert Flyer s’enfoncer dans la canopée dense de la jungle.

Enfin, vous verrez la superbe Mercedes-AMG ONE rouler à pleine vitesse le long des côtes rocheuses ensoleillées du Mexique.

Microsoft à également présenté la manette sans fil Xbox édition limitée Forza Horizon 5, qui s’inspire des feux d’artifices, toujours présents lors des Festivals Horizon. La manette possède une finition transparente jaune jamais vue auparavant, des moteurs de vibration visibles et colorés ainsi que des effets lumineux au niveau du bouton Guide. La manette est équipée de grips texturés sur les gâchettes et les boutons de tranche et de grips personnalisés sur les poignées, qui rappellent les volants des voitures de course.

La manette sans fil Xbox édition limitée Forza Horizon 5 vous permettra également d’obtenir une voiture exclusive, un élément cosmétique et une emote de victoire pour célébrer vos plus belles courses (le contenu téléchargeable nécessite le jeu Forza Horizon 5, vendu séparément). Vous pouvez précommander la manette collector sur le Microsoft Store et chez nos partenaires, elle sera disponible le 9 novembre 2021.

Forza Horizon 5 sortira le 9 novembre et vous pourrez choisir entre les éditions Standard, Deluxe et Premium. Les membres du Xbox Game Pass pourront télécharger la version Standard puis acheter l’extension Premium pour bénéficier de tout le contenu inclus dans la version Premium du jeu, dont l’accès anticipé qui commencera dès le 5 novembre.