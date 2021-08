Avis – écouteurs true wireless WF-1000XM4 de Sony.

Partager Facebook

Digne successeur des écouteurs sans fil HD true wireless WF-1000XMS, sorties en 2019, puis de l’incroyable WH-1000XM4 en 2020 qui avait la particularité d’être un casque à arceau, le modèle 2021 WF-1000XM4, disponible depuis le mois le 6 juin, offre une expérience musicale incroyablement riche.





Les casques WF-1000XM4 impressionnent !





Si le WF-1000XMS avait su placer la barre très haute et mit à rude épreuve la concurrence, Sony renouvelle donc son célébrissime casque en y apportant quelques nouveautés intéressantes. Commençons par le design qui offre une paire d’écouteurs plus compact qu’auparavant même si les écouteurs demeurent encore assez épais. Mais c’est avant tout le boîtier de recharge qui a subi le plus important lifting. Ce dernier est dorénavant moins encombrant et il prend maintenant facilement place dans votre poche.







Du côté du Bluetooth, le WF-1000XM4 embarque la puce V1 lui apportant, non seulement une comptabilité avec le codec audio Bluetooth HD LDAC, mais aussi une réduction de bruit actif plus efficaces encore grâce à de nouveaux algorithmes. L’appairage est rapide sur Android et Windows 10. Quant à l’atténuation, elle est d’environ 25 dB, de quoi s’isoler totalement en optant pour la réduction de bruit active. Idéal pour s’isoler totalement dans un bus par exemple. Mais vous pouvez aussi opter pour laisser le son ambiant. On notera une excellente stabilité du Bluetooth. Ce modèle 2021, contrairement aux précédents, possède aussi la certification IPX4 et supporte ainsi la pluie ! Un plus indispensable !

Véritables intra-auriculaires, les écouteurs s’enfoncent de quelques millimètres dans vos oreilles pour vous isoler du monde extérieur (ceux qui ne supportent pas cela l’éviteront.). Le constructeur propose trois tailles de mousse, non pas en silicone, mais en polyuréthane pour permettre à tout un chacun d’y trouver son confort. Plus compacts que les M3, aucune gêne vient obscurcir l’expérience. Vous finirez même par oublier que vous les portez !

Un son parfaitement équilibré soutenu par l’application mobile « Headphones Connect ».



Au niveau de la sonorité, on retrouve l’excellente acoustique des modèles précédents. Sony a encore fait un travail considérable pour ses écouteurs true wireless. Même le volume à fond, le rendu musical est très bon, voire encore meilleur qu’auparavant et place ce modèle dans ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement. Vous pouvez également faire vos réglages via l’égaliseur proposé dans l’indissociable application mobile « Headphones Connect » de Sony. C’est aussi à travers cette application que vous pouvez ajuster la réduction de bruit en fonction de la localisation ou activer, par exemple, le mode transparence lorsque qu’une conversation est en cours (pour le kit mains-libres). Vous y trouverez aussi le niveau de recharge de vos écouteurs, la possibilité d’associer un assistant vocal comme Google Assistant ou Alexa, etc.

Côté nouveauté intéressante, Sony propose le 360 Reality Audio. Ce dernier offre une expérience encore plus immersive que la stéréo classique et diffuse le son à 360 %. Avouons-le, nous n’avons pas testé des titres enregistrés dans ce format. Ceux-ci sont rares et seulement Deezer et Tidal le proposent.

On n’oubliera pas de vous parler des commandes embarquées qui n’ont pas véritablement évolué par rapport au précédent modèle. Vous trouverez d’ailleurs un résumé dans le didacticiel du produit via « Headphones Connect ». En résumé, en tapant une fois le capteur tactile de l’oreillette gauche, vous passez de la réduction de bruit à un son ambiant. Taper deux fois pour recevoir un appel et mettre fin à celui-ci, etc. Sur l’oreillette droite, mettez la musique sur pause ou relancez-là en tappant une fois. Morceau suivant et aussi recevoir un appel, taper deux fois. Taper trois fois pour passer au morceau suivant, etc. On prend très vite ses marques.

Et une chose est absolument remarquable : l’autonomie ! Si vos écouteurs et son boîtier sont rechargés à 100 %, vous pouvez tenir facilement 24 heures d’écoute avant de les recharger. Les oreillettes tiennent facilement 8 heures et peuvent être rechargées deux fois dans le boîtier. Cette autonomie est valable si on écoute de la musique en mode son ambiant. Mais l’autonomie diminue à peine en mode réduction de bruit. Là encore, Sony surpasse la concurrence.

Le kit mains-libres subit une importante amélioration.



Adorateur de musique, c’est avant tout pour cela que nous souhaitions tester ce modèle, mais nombreux utilisateurs utilisent facilement le kit mains-libres. Si le modèle M3 n’offrait pas une qualité remarquable, le M4 a revu sa copie et offre maintenant des micros aux algorithmes de réduction de bruit particulièrement performants permettant une discussion claire et nette aussi bien dans un environnement calme que bruyant (des voix, du vent, la circulation, …). Cela complète l’excellente performance du M4.



En toute sincérité, le dernier modèle d’écouteurs sans fil haut de gamme de Sony, le WF-1000XM4, est ce qui se fait de mieux sur le marché, malgré une concurrence qui ne cesse de croître, notamment avec les marques Sennheiser ou encore Apple. Vous trouverez ce modèle au prix de CHF 279.-.

NOTE 4.5/5