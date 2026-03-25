AirDrop arrive sur Android : Samsung facilite le transfert entre iPhone et Galaxy S26

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Grâce à Quick Share, Samsung permet désormais aux utilisateurs d’iPhone de transférer des fichiers vers le Galaxy S26, simplifiant la compatibilité entre iOS et Android.

Une avancée majeure dans l’univers mobile vient redéfinir les usages : les utilisateurs d’iPhone peuvent désormais transférer des fichiers vers un Samsung Galaxy S26 grâce à une compatibilité inédite entre AirDrop et Quick Share. Cette évolution marque une étape importante dans la convergence entre iOS et Android, longtemps considérés comme deux écosystèmes hermétiques.

Samsung rapproche iPhone et Android avec Quick Share

Avec cette mise à jour, Samsung introduit une fonctionnalité très attendue permettant de simplifier le partage de fichiers entre appareils Apple et Android. En intégrant une compatibilité avec AirDrop via Quick Share, le constructeur sud-coréen ouvre la voie à des échanges plus fluides entre deux univers historiquement concurrents.

Jusqu’à présent, transférer des fichiers entre un iPhone et un smartphone Android nécessitait souvent des solutions intermédiaires, parfois contraignantes. Cette nouveauté vient considérablement simplifier ces interactions, en permettant un transfert direct et rapide entre les appareils.

Un déploiement progressif à l’échelle mondiale

La fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement, avec un lancement initial en Corée du Sud, suivi rapidement par les États-Unis. Les marchés européens, latino-américains et asiatiques devraient bénéficier de cette mise à jour dans les semaines à venir.

Contrairement à certains appareils Android où les options de partage sont activées par défaut, les utilisateurs de Samsung Galaxy S26 devront activer manuellement l’option dédiée au partage avec les appareils Apple dans les paramètres de Quick Share.

Comment fonctionne le transfert AirDrop vers Android

Le fonctionnement de cette compatibilité repose sur un principe simple : le transfert s’effectue en pair-à-pair, sans passer par un service intermédiaire. Pour que l’échange soit possible, l’utilisateur d’iPhone doit activer le mode AirDrop “Everyone”, permettant ainsi à l’appareil Android de détecter et d’établir la connexion.

Google avait déjà précisé que Quick Share s’appuie sur le mode temporaire “Everyone for 10 minutes” d’AirDrop, garantissant une communication directe et sécurisée entre les deux appareils. Cette approche permet d’assurer un transfert rapide tout en limitant les risques liés à la confidentialité.

À terme, une évolution vers un mode plus restreint, similaire à “Contacts Only”, pourrait être envisagée, à condition d’une collaboration plus étroite entre Apple et les fabricants Android.

Une convergence progressive entre iOS et Android

Cette initiative de Samsung s’inscrit dans une tendance plus large visant à rapprocher les différents systèmes d’exploitation mobiles. D’autres fabricants, comme Oppo, ont déjà annoncé leur intention d’intégrer des fonctionnalités similaires, preuve que la demande pour une meilleure interopérabilité entre smartphones est en forte croissance.

Cette évolution pourrait transformer durablement les usages en facilitant les échanges entre plateformes concurrentes, tout en renforçant la sécurité grâce à des connexions directes et chiffrées.

Une avancée majeure pour les utilisateurs

Avec cette compatibilité entre AirDrop et Quick Share, Samsung répond à un besoin concret des utilisateurs : pouvoir transférer des fichiers facilement entre iPhone et Android, sans contraintes techniques.

Cette innovation marque un pas important vers une expérience mobile plus ouverte et universelle, où les frontières entre les écosystèmes tendent progressivement à disparaître.

L’arrivée du transfert AirDrop vers Android via le Galaxy S26 illustre une transformation profonde du marché des smartphones. En facilitant la communication entre iOS et Android, Samsung amorce une nouvelle phase de convergence technologique.

Reste à voir si cette initiative sera suivie par l’ensemble de l’industrie, mais une chose est sûre : le partage de fichiers entre iPhone et Android n’a jamais été aussi simple.