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Audrey, fille d’agriculteurs et cheffe de rayon dans un hypermarché en province, se voit propulsée à la centrale d’achat de son enseigne afin d’y défendre la filière bio et locale. Alors qu’elle fait équipe avec un négociateur aux méthodes redoutables, Audrey va devoir se battre pour faire exister ses convictions au sein d’un système impitoyable.

Ce thriller social engagé, sec et tendu est passionnant de bout en bout. Pour son premier long-métrage, Antony Dechaux livre un portrait acerbe de l’entreprise où seule l’augmentation des marges comptes et où le profit passe avant l’humain. Ana Girardot est épatante tout comme Olivier Gourmet. Un coup d’essai réussi !

La guerre des prix

Un film de Antony Dechaux

Avec Ana Girardot, Olivier Gourmet, Julien Frison

Distributeur : Agora Films

Durée : 96 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : 18 mars 2026