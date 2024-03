All Things Wicked est disponible dans Dead by Daylight

L’Inconnu a été libéré. Le tout nouveau chapitre de Dead by Daylight, All Things Wicked, est ici et amène un nouveau tueur, l’Inconnu, une nouvelle survivante, Sable Ward, et une nouvelle carte, la Place de Greenville, dans le Brouillard.

Concernant la Place de Greenville

Une simple petite ville ordinaire ?

Greenville, un endroit où il ne se passe jamais rien. Enfin c’est ce que prétend l’adage. Bien que beaucoup persistent à y vivre, cette ville a sombré dans l’oubli depuis longtemps.

Les habitants de longue date connaissent ce cycle vicieux. Un accident ici. Une tragédie là. Mais avec une autre affaire de personne disparue la semaine dernière, même les esprits les plus bornés parmi nous doivent bien admettre que la situation n’est pas normale.

Les indices abondent. Quelque chose de sinistre se trouve parmi nous. Alors que je me lance dans cette aventure d’exploration, sa forme, sa silhouette et son but sont actuellement inconnus.

– Billet de blog, Enquêtes de Greenville

Ce que nous croyons savoir

L’Inconnu était réputé être un mal mystérieux si odieux que l’étudier suscitait presque immédiatement la mort. Du moins, c’est ce que racontait l’histoire. Et il y avait de nombreuses histoires. Une histoire racontait qu’une femme à Greenville, sur scène devant une salle pleine de témoins, avait disparu sans laisser de trace. Son ami disparut quelques semaines plus tard en essayant d’enquêter sur ce qui s’était passé. La police était déconcertée. Ils n’avaient ni indice ni piste, et ce mystère réunissait toutes les conditions pour amplifier et propager une légende urbaine.

Personne disparueSable WardDescription : Femme. Chevelure argentée aux pointes roses. Yeux bleus. Aperçue pour la dernière fois dans Greenville vêtue d’un haut noir et bleu, d’une jupe noire et portant un pendentif en cœur.Si vous disposez de la moindre information, veuillez contacter la police de Greenville immédiatement.

Ce que nous savons. Lisez à vos risques et périls

Actuellement, les éléments inconnus surpassent les éléments connus. La créature semble capable de tirer un projectile d’origine inconnue, laissant une zone toxique là où il atterrit. Vous n’avez pas intérêt à vous retrouver dans cette zone, car ça ne fera que lui faciliter la tâche pour vous avoir.

Il a le don de vous faire perdre la tête. Il vous fait voir des choses. Où que vous vous tourniez, vous aurez l’impression de le voir, mais c’est juste une hallucination qu’il laisse derrière lui. Nous doutons qu’il soit capable de se trouver à plus d’un endroit à la fois, mais d’après des rapports non confirmés en notre possession, ces hallucinations s’animent.

La créature semble adorer passer à l’attaque. Dès qu’elle porte un coup, elle devient Inexorable, un peu plus rapide, lorsqu’elle vous pourchasse en franchissant des obstacles comme des fenêtres. Cet être a le don Inattendu de vous obliger à rester sur le qui-vive, vous donnant l’impression qu’il est près de vous même quand ce n’est pas le cas. Pour couronner le tout, il est très doué pour vous faire douter de vous-même. Quel que soit votre objectif, vous aurez peut-être l’impression de bien vous débrouiller, mais alors votre travail acharné sera Interrompu.

Nous avons rassemblé davantage d’informations ici en lieu sûr.

——————

La disparition récente de Sable Ward au cinéma de Greenville est une autre occurrence inexplicable. Les entrevues suggèrent qu’elle était à la recherche de son amie proche qui avait récemment disparu. Mais la raison qui l’a poussée à explorer les profondeurs ténébreuses du cinéma est obscure.

Il se chuchote que parmi ses possessions se trouvait un livre d’Invocations, suggérant un intérêt – ou une perception potentielle – pour le surnaturel. Les fichiers obtenus avec ses recherches ont révélé sa curiosité vive, son courage, sa conscience que L’ombre fait la force, et la Malice qui caractérise sa ténacité. Son sort demeure incertain pour l’heure, mais si nous nous référons aux précédentes disparitions, il est peu probable qu’on la revoit un jour.