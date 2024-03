Nobody Wants to Die est annoncé

Nobody Wants to Die est une expérience novatrice qui se déroule dans un New York futuriste, inspiré par les films néo-noir, le jeu offre une esthétique visuelle distincte et une intrigue captivante. Dans la peau de l’inspecteur James Karra, vous enquêterez sur des scènes de crime en utilisant la manipulation du temps et des technologies avancées pour découvrir des indices et démasquer un tueur à une époque où la mort fait partie du passé.

Grâce à la puissance du moteur Unreal Engine 5, le studio polonais Critical Hit Games a repoussé les limites de la narration, en combinant des graphismes cinématographiques réalistes et une expérience narrative unique pour offrir au joueur une histoire immersive en continu. Tout cela dans sa première production.

À propos de Nobody Wants to Die :

Plongez dans le monde de New York, 2329, où l’immortalité est possible (à condition d’y mettre le prix). Après avoir frôlé la mort, l’inspecteur James Karra se voit confier une affaire officieuse par son chef. Mais il ne pourra compter que sur l’aide d’une jeune policière, Sara Kai, pour l’assister. Le temps révèlera tous ses secrets alors qu’ils risqueront tout à la poursuite d’un tueur, découvrant les sombres secrets de l’élite de la ville.

CARACTÉRISTIQUES

Bienvenue à New York, 2329 : vivez une aventure sombre dans un futur alternatif de la ville de New York. La technologie a progressé pour offrir aux humains une vie éternelle. La conscience peut être stockée dans des banques de mémoire ou transférée d’un corps à l’autre. À condition d’avoir les moyens de payer l’abonnement.

Menez l’enquête : Suivez le détective James Karra, du département de la mortalité, dans sa traque d’un tueur en série qui s’en prend à l’élite de la ville. Enquêtez sur les scènes de crime en utilisant son système de manipulation du temps et sa technologie de pointe pour reconstituer les événements qui ont mené à chaque meurtre. Découvrez les indices qui vous mèneront à l’horrible vérité qui se cache derrière les meurtres.

Immersion dans un monde noir : Plongez dans un futur dystopique grâce à ce roman policier interactif riche et original, qui explore les dangers du transhumanisme et de l’immortalité. Dans un monde où la vie est éternelle et où la moralité disparaît, vous, détective endurci, devez naviguer entre le bien et le mal dans une société où la mort n’est plus qu’un lointain souvenir.

Une aventure narrative époustouflante : Grâce à la puissance de l’Unreal Engine 5, Nobody Wants to Die repousse les limites de la narration, combinant des graphismes photoréalistes et une expérience narrative unique.

Nobody Wants to Die sera disponible en 2024 sur Xbox Series X/S, PlayStation 5 et PC via Steam.