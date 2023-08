Gamescom 2023 : Good Shepherd voit rouge avec Hellboy Web of Wyrd, annoncé pour le 4 octobre

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le jeu d’action très attendu Hellboy: Web of Wyrd, signé Good Shepherd Entertainment, va frapper fort à sa sortie sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch le 4 octobre. Basé sur les romans graphiques de Mike Mignola chez Dark Horse Comics, le jeu bénéficie d’un scénario inédit conçu en collaboration avec Mike Mignola, qui a également signé l’artwork principal du jeu, tandis que le regretté Lance Reddick prête sa voix à Hellboy.

Attachez vos ceintures : cette nouvelle bande-annonce projette Hellboy dans le Wyrd, un univers aussi magnifique que dangereux rempli d’ennemis brutaux, de statues animées et de monstres presque invincibles, tous résolus à le tuer. Heureusement, quelques alliés de fortune se nichent aussi dans les recoins de ce monde en perdition. Glanez les informations dont vous aurez besoin pour vous extirper du Wyrd, qui menace d’enfermer Hellboy à tout jamais.

Comme la bande-dessinée, Hellboy Web of Wyrd envoie Hellboy dans une série d’aventures uniques et très différentes, toutes liées à l’héritage mystérieux de The Butterfly House. Quand un agent du B.P.R.D est envoyé en mission de reconnaissance au manoir et disparaît inexplicablement, il revient à Hellboy et son équipe du Bureau de retrouver leur collègue et de percer les mystères de la sinistre bâtisse. Enchaînez les attaques de mêlée et les coups à distance pour terrasser les nombreuses apparitions cauchemardesques : cette nouvelle enquête, qui s’inscrit dans la droite lignée du comics à succès, ne s’annonce pas de tout repos.