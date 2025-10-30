Animal Crossing : New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition ainsi qu’une mise à jour gratuite arrivent le 15 janvier

Partager Facebook

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition débarquera sur Nintendo Switch 2 avec des améliorations comme une résolution supérieure, des commandes en mode souris, un mégaphone en jeu utilisant le micro intégré de la console, un mode en ligne pouvant accueillir jusqu’à 12 joueurs1 et la compatibilité CameraPlay2.

Une mise à niveau gratuite sera également disponible pour Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch. Elle ajoutera un nouvel hôtel tenu par la famille Amiral, de nouveaux objets et personnages thématiques, des exclusivités supplémentaires comme les rêver’îles pour les abonnés Nintendo Switch Online, et bien plus. Le contenu de cette mise à jour sera jouable dans les deux versions du jeu dès le 15 janvier.

Animal Crossing: New Horizons vous invite à créer votre île paradisiaque à votre rythme tout en vous livrant à de nombreuses activités : jardinage, pêche, décoration, chasse aux insectes, collecte de fossiles, rencontres avec les habitants et bien plus encore. L’heure de la journée et les saisons reflètent le rythme de la vie réelle, de sorte que chaque jour passé sur votre île est l’occasion de découvrir de nouvelles surprises tout au long de l’année.

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition arrive sur Nintendo Switch 2 avec diverses améliorations, et notamment :



Une résolution optimisée (4K en mode TV).

Des commandes en mode souris, le Joy-Con 2 droit permettant de décorer les intérieurs, de créer des motifs persos et même de rédiger des messages à la main pour le panneau d’annonces.

La localisation des résidents en les appelant par leur nom. Cette fonctionnalité utilise le mégaphone disponible dans le jeu et le microphone intégré à la Nintendo Switch 2.

Des sessions multijoueur en ligne pouvant accueillir jusqu’à 12 joueurs si chaque joueur joue à la Nintendo Switch 2 Edition.

Le jeu entre amis via CameraPlay. En connectant une caméra USB compatible (vendue séparément), vous pourrez voir les réactions des autres joueurs en jeu tout en explorant votre île ensemble.



Les joueurs Nintendo Switch 2 pourront acheter la version physique ou la version numérique d’Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition au moment de la sortie du titre le 15 janvier. S’ils possèdent déjà le jeu sur Nintendo Switch, une mise à niveau payante sera également disponible. Les précommandes de la mise à niveau payante sont disponibles dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Les deux versions du jeu proposeront des nouveautés à découvrir, comme :