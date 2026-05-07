Ankama, l’icône du jeu vidéo indépendant français annonce la sortie du roguelite Savara sur PS5 et Xbox

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Suite au succès phénoménal de son jeu en ligne DOFUS en 2004 – 85 millions de comptes ont été créés à travers le monde, dont plus de 40 millions dans l’Hexagone – Ankama s’est rapidement imposé comme l’une des icônes du jeu vidéo français et international. Ankama s’est depuis développé sur de nombreux champs – jeux de société, romans graphiques, séries animées – devenant un véritable groupe transmédia qui soutient, aujourd’hui encore, la production française de jeux vidéo.

Savara, développé par le jeune studio de Roubaix Doryah Games et édité par Ankama, vous invite à plonger dans un univers fascinant où la guerre rythme la vie. Dans ce roguelite d’action haut en couleur, chaque défaite est une leçon qui vous rend plus fort : parviendrez-vous à devenir une véritable légende ?

Vous incarnez Savara, une valeureuse combattante invitée à participer aux grandioses festivités en l’honneur du dieu guerrier Iop. Avant chaque défi, dont la difficulté ne cesse de croître, il faut vous préparer avec les meilleurs armes et équipements disponibles. Chaque élément dispose de ses propres caractéristiques et avantages : le choix judicieux de votre arsenal – et des réflexes affûtés – seront cruciaux pour votre survie.

Les combats s’enchaînent à un rythme effréné, chaque escarmouche devenant une réelle opportunité de prouver que vous êtes digne de l’attention et des bénédictions du dieu Iop. Dans ce monde vibrant et plein de dangers, seule la victoire compte.

Disponible sur PC (Steam), Savara arrive le 20 mai sur PlayStation 5 et Xbox