Les classes se réinvente et contribuent au salut d’Azeroth avec les ensembles de classe

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il est désormais temps de lever le voile et de découvrir cette nouveauté ! Les mini-sets ont longtemps contribué à apporter du renouveau entre les principales extensions. Cette année, Blizzard souhaite expérimenter une nouvelle façon de vous procurer le même plaisir, tout en permettant aux classes de s’épanouir et de briller plus que jamais.



QU’EST-CE QU’UN ENSEMBLE DE CLASSE ?

Un ensemble de classe est une série de nouvelles cartes spécialement conçue pour une seule classe. Au lieu de proposer un petit nombre de cartes à toutes les classes, les ensembles de classe se concentrent sur quatre classes à la fois, afin que chacune bénéficie d’un ensemble de nouvelles cartes plus important et plus significatif. Des ensembles de classes seront disponibles à trois reprises au cours de l’année, avec quatre ensembles de classe disponibles à chaque fois.



POUR COMMENCER : L’ENSEMBLE DE CLASSE SALUT D’AZEROTH

Druides : les druides s’attachent à panser les plaies d’Azeroth en rétablissant les écosystèmes perturbés. Cette philosophie, qui privilégie la patience, définit le style de jeu de la classe. L’ensemble des druides est conçu pour les parties longues, combinant des sorts et des serviteurs aux effets puissants qui se révèlent au fil du jeu. Par exemple, la carte Parle-nature avisé récompense votre patience tout en vous permettant d’obtenir un avantage décisif plus tard. À mesure que la partie avance, votre gestion prudente vous offre puissance et soins continus.



: les druides s’attachent à panser les plaies d’Azeroth en rétablissant les écosystèmes perturbés. Cette philosophie, qui privilégie la patience, définit le style de jeu de la classe. L’ensemble des druides est conçu pour les parties longues, combinant des sorts et des serviteurs aux effets puissants qui se révèlent au fil du jeu. Par exemple, la carte Parle-nature avisé récompense votre patience tout en vous permettant d’obtenir un avantage décisif plus tard. À mesure que la partie avance, votre gestion prudente vous offre puissance et soins continus. Chasseurs : les chasseurs contribuent à la reconstruction d’Azeroth en protégeant les créatures et en nouant des liens solides avec elles. L’ensemble des chasseurs vous permet d’améliorer vos compagnons animaux tout au long de la partie. La carte Familier apprivoisé vous aide à rechercher des bêtes plus puissantes et à en faire des compagnons plus redoutables, qui deviendront vos fidèles compagnons et constitueront une force redoutable en fin de partie.



: les chasseurs contribuent à la reconstruction d’Azeroth en protégeant les créatures et en nouant des liens solides avec elles. L’ensemble des chasseurs vous permet d’améliorer vos compagnons animaux tout au long de la partie. La carte Familier apprivoisé vous aide à rechercher des bêtes plus puissantes et à en faire des compagnons plus redoutables, qui deviendront vos fidèles compagnons et constitueront une force redoutable en fin de partie. Paladins : les paladins restaurent Azeroth et rétablissent l’ordre dans un monde déchiré en réhabilitant les communautés. L’ensemble des paladins vise à renforcer les recrues de la Main d’Argent et à transformer de petits plateaux en véritables armées. Utilisez des cartes telles que Régiment de bataille pour remplir rapidement le plateau, renforcez vos troupes avec Lame stimulante et offrez leur encore plus de puissance grâce à Arator le Rédempteur.



: les paladins restaurent Azeroth et rétablissent l’ordre dans un monde déchiré en réhabilitant les communautés. L’ensemble des paladins vise à renforcer les recrues de la Main d’Argent et à transformer de petits plateaux en véritables armées. Utilisez des cartes telles que Régiment de bataille pour remplir rapidement le plateau, renforcez vos troupes avec Lame stimulante et offrez leur encore plus de puissance grâce à Arator le Rédempteur. Mages : les mages œuvrent au rétablissement de l’équilibre en restaurant les lignes telluriques brisées et en reprenant le contrôle des énergies magiques instables. L’ensemble des mages s’articule autour des lignes telluriques, de puissants sorts qui peuvent être améliorés au fil du temps. Les nouvelles cartes vous permettent d’améliorer ces sorts en augmentant leur puissance, en réduisant leur coût ou en les déclenchant plusieurs fois, récompensant ainsi une stratégie réfléchie et à long terme.

COMMENT VOUS LES PROCURER? Les ensembles de classe Salut d’Azeroth sont disponibles depuis la mise à jour 35.4, sortie le 5 mai. L’ensemble de classe de base (druide, chasseur, paladin ou mage) est proposé au prix de 9,99 € ou en échange de 1 000 pierres runiques ou 1 200 pièces d’or. Les cartes de l’ensemble de classe peuvent également être obtenues dans les paquets de CATACLYSME ou créées à partir de poussière. Quatre nouveaux ensembles de classe seront ajoutés après chaque extension cette année.