SEGA et XBOX lèvent le voile sur STRANGER THAN HEAVEN

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SEGA et Xbox ont offert aux joueurs du monde entier un aperçu en profondeur de l’univers du prochain jeu de Ryu Ga Gotoku Studio, STRANGER THAN HEAVEN, durant l’émission « Xbox Presents : un aperçu spécial de STRANGER THAN HEAVEN ».

Ce programme spécial a levé le voile sur de nombreuses nouvelles informations sur le jeu, dont son histoire épique s’étendant sur 50 ans ainsi que les cinq époques et les cinq villes qui servent de cadre à l’aventure. Ont également été évoqués les acteurs et personnages principaux, le système de combat innovant et les éléments liés au milieu du showbiz qui accompagnent l’ascension fulgurante du protagoniste, qui, parti de rien, deviendra un agent de légende. L’émission a également marqué la toute première diffusion du thème principal du jeu, interprétée par Tori Kelly, Snoop Dogg, Ado et Satoshi Fujiwara.

STRANGER THAN HEAVEN est le prochain jeu d’action-aventure de RGG Studio, réputé pour son savoir-faire en matière d’histoires sur les rapports humains et de combats furieux et palpitants. Le jeu, que vous pouvez dès à présent ajouter à votre liste de souhaits, est prévu pour cet hiver sur Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox sur PC, Xbox Cloud Gaming, Steam et PlayStation 5.

Face à sa destinée

Cette véritable saga, qui met en scène ceux qui n’ont nulle part où aller et leur lutte désespérée pour trouver un foyer, se déroule sur 50 ans. En 1915, à San Francisco, le jeune Makoto Daito se faufile de nuit à bord d’un navire suspect amarré dans le port. Né d’un père américain et d’une mère japonaise, Makoto est victime de persécutions en raison de ses origines asiatiques.

Après avoir perdu ses deux parents, Makoto décide de se rendre au Japon, la terre natale de sa mère, où une rencontre fatidique l’attend. Parti sans un sou, Makoto se rend cependant vite compte que sa traversée du Pacifique est tout sauf une « promenade de santé » et que ce choix va changer sa vie à jamais.

Casting international

Découvrez une sélection d’artistes internationaux variée dont Yu Shirota, Dean Fujioka, Snoop Dogg, Moeka Hoshi, Tori Kelly, Akio Otsuka, Tokuma Nishioka, Satoshi Fujiwara, Cordell Broadus, Ado et Bunta Sugawara.

À propos de l’apparition de l’acteur légendaire Bunta Sugawara

Le regretté et légendaire acteur Bunta Sugawara fait une apparition dans le jeu. Avec l’accord officiel de sa famille et la coopération de Toei Company, Ltd., son image a été recréée à l’aide de la technologie CG. Le design du personnage a été soigneusement élaboré par le studio à partir d’images d’archives et de photographies de l’époque, tandis que la voix est interprétée par l’acteur Takashi Ukaji, qui entretenait des liens étroits avec M. Sugawara.

Cinq époques, cinq villes

STRANGER THAN HEAVEN se déroule dans un Japon qui aurait pu exister dans une tout autre vie, vous plongeant au cœur de cinq villes tentaculaires, chacune inspirée de lieux réels de leurs époques respectives.

Vous pourrez explorer les lieux et les époques suivants :

1915, Kokura, Fukuoka : une ville réputée pour être l’une des plus grandes fonderies du monde, noircie par la fumée, débordant d’ouvriers aussi acharnés que fougueux.

une ville réputée pour être l’une des plus grandes fonderies du monde, noircie par la fumée, débordant d’ouvriers aussi acharnés que fougueux. 1929, Kure, Hiroshima : une ville portuaire dominée par le plus grand arsenal naval du Japon et fortement influencée par la présence d’organisations yakuza.

une ville portuaire dominée par le plus grand arsenal naval du Japon et fortement influencée par la présence d’organisations yakuza. 1943, Sotenbori, Osaka : le plus grand quartier dédié aux divertissements du Japon occidental, sur fond de tensions croissantes dans un monde en guerre.

le plus grand quartier dédié aux divertissements du Japon occidental, sur fond de tensions croissantes dans un monde en guerre. 1951, Atami, Shizuoka : une station balnéaire animée, synonyme de tourisme dans le Japon d’après-guerre.

une station balnéaire animée, synonyme de tourisme dans le Japon d’après-guerre. 1965, Kamurocho, Tokyo : le quartier chaud le plus emblématique du Japon, une ville où règne un chaos aussi déroutant qu’imprévisible.

La vie d’un Showman

Au début de l’histoire, le guide et mentor de Makoto lui découvre un talent caché pour la musique. Makoto se met alors à chanter quelques airs, mais endosse surtout le rôle de showman, mettant en scène une grande variété de numéros incroyables à travers le Japon.

Pour monter ces spectacles, Makoto doit rester à l’écoute des rumeurs de la rue pour dénicher des chanteurs et des artistes talentueux. Il peut ensuite parcourir la ville pour créer de nouvelles musiques, en captant tous les sons qu’il trouve : le bruit d’un balai, le ronflement d’un voisin endormi, le grondement des trains qui passent, les cris lointains des animaux voire même les grognements des ennemis qu’il combat.

Makoto peut alors créer des morceaux originaux en combinant ces sons inattendus, à partir desquels il élabore ses spectacles de A à Z : choix de la liste des morceaux, formation du groupe, distribution des rôles et prise en charge de la production, le tout dans le but d’insuffler un maximum de vie à chaque spectacle. À vous d’organiser des représentations et de captiver le public à travers le pays pour vivre l’ascension fulgurante de Makoto, qui, parti de rien, deviendra un véritable maître du spectacle.

La violence la plus créative, la plus intuitive et la plus extrême

La brutalité des combats de rue en cette période de bouleversements prend vie grâce à un système de combat intuitif en constante évolution. Vous ne vous contenterez pas de contrôler Makoto Daito, vous l’incarnerez vraiment : bougez ses côtés gauche et droit indépendamment et instinctivement, en attaque comme en défense, pour décrocher la victoire. Enchaînez un coup sec avec une attaque lourde, projetez vos ennemis avec une attaque chargée, plaquez-les lorsqu’ils sont désorientés ou immobilisez-les au sol pour leur asséner un déluge de coups de poing : tout est permis dans le monde de Makoto.

Vous pouvez également bloquer les coups adverses d’une main et contre-attaquer instantanément de l’autre. Anticiper leurs mouvements et créer vos propres ouvertures sera crucial pour l’emporter. Vous pourrez aussi employer et améliorer un large éventail d’armes (couteaux, marteaux, katanas et plus encore) tout en vous frayant un chemin d’une époque violente à une autre.

Ajoutez-le à votre liste de souhaits !

STRANGER THAN HEAVEN sera disponible sur Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox sur PC, Xbox Cloud Gaming, Steam et PlayStation 5.