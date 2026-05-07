Ressentez le rythme de Rio, le Maracanã et Rio de Janeiro arrivent dans Copa City

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La vibrante ville de Rio de Janeiro rejoint officiellement Copa City, intégrant l’une des destinations footballistiques les plus emblématiques au monde à cette expérience immersive de gestion urbaine d’une préparation d’un match de football. Connue pour ses paysages à couper le souffle, sa riche culture et sa passion profondément ancrée pour le ballon rond, Rio de Janeiro invite les joueurs à relever le défi de préparer une ville où le jeu ne se contente pas uniquement d’être pratiqué, il se vit avant tout.

Au cœur de cette expérience se dresse le légendaire stade du Maracanã, symbole mondial de l’histoire et de l’émotion du football. Des matchs historiques aux ambiances inoubliables, le Maracanã est depuis longtemps une scène où le football devient quelque chose de plus grand que le jeu lui-même. Dans Copa City, les joueurs auront l’opportunité de construire et de gérer l’expérience des jours de match autour de l’un des stades les plus emblématiques jamais créés.

Ressentez l’énergie de Rio les jours de match

​Dans Copa City, les joueurs pourront préparer leur ville à l’arrivée de supporters passionnés, dans un cadre unique en son genre, alors que des fans de l’Arsenal FC, du FC Bayern München, du Borussia Dortmund, du Clube de Regatas do Flamengo, du Beşiktaş J.K. et de l’Olympique de Marseille convergent vers Rio de Janeiro.

Les rues s’animent de musique, de couleurs et de ferveur à mesure que l’excitation monte jusqu’au coup d’envoi. Des quartiers côtiers aux fan zones bondées, chaque recoin de la ville devient une célébration de la culture footballistique, portée par le rythme inimitable de Rio.

Avec Rio de Janeiro et le stade du Maracanã, les joueurs pourront :

Préparez le stade

​Préparez le Maracanã pour l’un des plus grands rendez-vous du football. Façonnez l’organisation des jours de match, aménagez des fan zones vibrantes autour du stade et offrez un accueil inoubliable aux supporters venus de loin, à mesure que la tension monte jusqu’au coup d’envoi.

Adaptez la ville

​Transformez Rio de Janeiro en une véritable célébration vivante du football. Gérez les transports, la sécurité et les infrastructures urbaines à mesure que les supporters issus de toute la line-up de Copa City affluent, afin que l’énergie des jours de match se diffuse dans toute la ville.

Faites vibrer la foule

​Capturez la passion, le rythme et le spectacle du football à Rio. De l’ambiance autour du Maracanã aux affrontements sous haute tension, comme le légendaire derby Fla-Flu, chaque décision contribue à créer une expérience à la hauteur de l’une des scènes les plus emblématiques au monde.

Fluminense FC rejoint Copa City après le lancement

​Dans le cadre de cette annonce, le Fluminense FC rejoindra Copa City sous forme de contenu payant post-lancement, offrant aux joueurs l’opportunité de vivre les jours de match aux côtés de l’un des clubs les plus historiques et emblématiques de Rio. Réputé pour sa tradition, son style de jeu et la ferveur de ses supporters, Fluminense apporte une nouvelle couche d’authenticité à l’expérience de Rio.

Les joueurs peuvent désormais accueillir le légendaire derby Fla-Flu dans l’emblématique stade du Maracanã — l’une des rivalités les plus électriques du football, recréée comme jamais auparavant.

Un mot des développeurs sur la la date de sortie

Alors que Copa City se rapproche de son lancement, nous approchons d’une étape importante : la soumission du jeu aux procédures de certification des plateformes, un processus d’approbation requis par Sony Interactive Entertainment et Microsoft afin de garantir un fonctionnement optimal sur consoles.

Pour un nouveau jeu entrant sur le marché des consoles, ce processus est naturellement plus complexe, et la première phase de certification nécessite souvent un délai supplémentaire afin de prendre correctement en compte les retours des plateformes. Afin de mener ce processus avec toute l’attention qu’il mérite et de lancer Copa City simultanément sur l’ensemble des plateformes, nous avons décidé de repousser la date de sortie du 21 mai au 16 juin 2026.

Nous nous excusons pour ce délai supplémentaire, mais avec une line-up de lancement désormais complète, nous souhaitons nous assurer que Copa City arrive dans les meilleures conditions sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.