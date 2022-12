Partager Facebook

Le 6 décembre 2022 à 21H, découvrez au travers d’un film live action, de nouvelles informations ainsi que des images de gameplay inédites sur le prochain opus de la série de jeux de zombie Dead Island.

Rendez-vous sur la chaîne Twitch de Deep Silver : Twitch.tv/DeepSilver.

Dead Island 2 sortira le 28 avril 2023 sur Xbox Series X, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 et PC via l’Epic Games Store.