Anthropic interdit à Claude Code de recréer des jeux vidéo existants pour protéger les droits d’auteur

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Anthropic renforce les restrictions de Claude Code et du modèle Opus 5.5 afin d’empêcher la reproduction de jeux vidéo commerciaux reconnaissables. L’entreprise américaine souhaite limiter les atteintes à la propriété intellectuelle tout en préservant les possibilités de création de jeux originaux.

Anthropic renforce les restrictions imposées à son intelligence artificielle Claude afin de limiter la reproduction de jeux vidéo existants. Avec de nouvelles consignes intégrées à Claude Code et au modèle Opus 5.5, l’entreprise américaine entend empêcher ses outils de développement de générer des copies reconnaissables de titres commerciaux, même lorsque ceux-ci sont rebaptisés. Une décision qui intervient alors que l’IA générative transforme progressivement les pratiques de programmation, de décompilation et de rétro-ingénierie dans l’industrie vidéoludique.

Claude Code ne doit plus reproduire des jeux vidéo existants

L’intelligence artificielle s’impose progressivement comme un outil incontournable dans le développement de jeux vidéo. De la génération de code à la conception de mécaniques de gameplay, les assistants conversationnels permettent désormais d’accélérer considérablement certaines étapes de production. Cette évolution soulève néanmoins des interrogations croissantes concernant la propriété intellectuelle et la reproduction d’œuvres protégées.

Anthropic vient précisément de renforcer les garde-fous de Claude Code, son assistant de programmation, afin d’empêcher son utilisation pour recréer des jeux vidéo commercialisés par d’autres éditeurs.

Cette nouvelle orientation concerne notamment le modèle Claude Opus 5.5, auquel des instructions supplémentaires auraient été intégrées pour identifier et refuser les demandes visant à reproduire des titres existants.

Le changement ne se limite pas aux requêtes mentionnant explicitement le nom d’une franchise connue. Il concerne également les projets dont les caractéristiques permettraient de reconnaître un jeu commercial, même lorsque son appellation a été modifiée.

Autrement dit, demander à Claude de développer une reproduction pratiquement identique d’un titre célèbre en lui attribuant un nom différent ne devrait plus permettre de contourner les restrictions.

Anthropic entend ainsi établir une distinction plus nette entre l’assistance à la création vidéoludique et la reproduction d’œuvres appartenant à des tiers.

Une nouvelle consigne découverte dans Claude Code

L’existence de ce durcissement aurait été révélée par un utilisateur du réseau social X, qui a identifié une nouvelle instruction interne de Claude Code portant le nom de « tengu_heron_brook ».

Cette consigne précise les limites imposées à l’assistant lorsqu’il reçoit des demandes de développement de jeux vidéo.

Claude peut toujours accompagner les utilisateurs dans la conception de productions originales, la création de jeux appartenant à un genre particulier ou le développement de projets reposant sur des ressources graphiques et techniques dont ils disposent légitimement.

En revanche, l’assistant ne doit plus contribuer à reconstruire un jeu identifiable appartenant à un autre créateur.

Cette distinction est importante, car les frontières entre inspiration et imitation peuvent parfois sembler ténues dans l’univers vidéoludique.

Un développeur peut parfaitement souhaiter concevoir un jeu de plateformes, un jeu de tir à la première personne ou une aventure en monde ouvert en reprenant les conventions habituelles du genre.

La situation devient plus délicate lorsqu’une demande vise à reproduire fidèlement les niveaux, les personnages, les éléments graphiques ou d’autres caractéristiques originales d’un jeu commercial.

Avec cette nouvelle politique, Anthropic cherche à éviter que Claude Code soit utilisé comme un outil de duplication de propriétés intellectuelles existantes.

La simple modification du titre ou de quelques éléments superficiels ne devrait donc plus suffire à rendre une telle demande acceptable.

Anthropic veut mieux protéger la propriété intellectuelle des éditeurs

Cette évolution a été commentée par Addy Osmani, responsable de l’ingénierie chez Anthropic, qui a expliqué que deux phrases supplémentaires avaient été introduites dans les instructions de Claude Code utilisant Opus 5.5.

L’objectif consiste à éloigner le modèle des demandes visant à recréer des jeux vidéo dont les droits appartiennent à des tiers.

Selon cette position, employer Claude pour faciliter une violation de la propriété intellectuelle serait contraire aux règles d’utilisation définies par Anthropic.

L’entreprise souhaite ainsi prévenir les usages de son intelligence artificielle susceptibles de porter atteinte aux droits des studios, des éditeurs et des créateurs.

Cette politique intervient dans un contexte où les modèles génératifs sont devenus capables de produire rapidement des quantités considérables de code informatique.

Des tâches qui exigeaient auparavant plusieurs journées de programmation peuvent désormais être partiellement automatisées, notamment lorsqu’il s’agit de créer des prototypes, des interfaces ou des mécaniques interactives.

Ces progrès constituent une opportunité majeure pour les développeurs indépendants, mais ils peuvent également faciliter certaines formes de reproduction non autorisée.

Anthropic cherche donc à préserver les usages légitimes de ses outils tout en limitant les applications présentant un risque de contrefaçon.

Les jeux originaux et les créations indépendantes restent autorisés

Le renforcement des restrictions ne signifie pas que Claude Code abandonne le développement vidéoludique.

Anthropic insiste au contraire sur le maintien des possibilités de création pour les utilisateurs qui souhaitent concevoir leurs propres productions.

Les développeurs peuvent continuer à solliciter Claude pour imaginer des systèmes de combat, programmer des comportements d’intelligence artificielle, mettre en place des moteurs physiques ou construire des environnements interactifs.

Les jeux inspirés des conventions générales d’un genre restent également compatibles avec cette approche, à condition de ne pas reproduire les éléments protégés d’une œuvre particulière.

Un créateur souhaitant développer un jeu de plateformes en trois dimensions, un RPG tactique ou un simulateur de conduite pourra donc toujours bénéficier de l’assistance de Claude Code.

La différence repose principalement sur la nature des instructions transmises au modèle.

Concevoir un univers original à partir de mécaniques largement répandues ne revient pas à reproduire une franchise existante avec ses personnages, ses niveaux et son identité visuelle.

Addy Osmani a d’ailleurs reconnu que ces restrictions pouvaient entraîner des refus injustifiés.

Il a invité les utilisateurs confrontés à un blocage concernant leurs propres créations à lui signaler directement le problème.

Cette ouverture laisse entendre qu’Anthropic souhaite ajuster ses mécanismes de contrôle afin de ne pas pénaliser inutilement les développeurs légitimes.

L’équilibre pourrait néanmoins s’avérer délicat à maintenir, notamment lorsque certains projets s’inspirent fortement de productions célèbres sans nécessairement enfreindre leurs droits.

L’intelligence artificielle bouleverse le reverse engineering des jeux vidéo

Le durcissement de Claude Code intervient alors que l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les opérations de rétro-ingénierie connaît un intérêt croissant.

Traditionnellement, l’analyse approfondie d’un jeu vidéo exige des compétences techniques particulièrement pointues.

Les spécialistes doivent examiner les fichiers exécutables, comprendre l’organisation du code machine et identifier les mécanismes internes qui gouvernent le fonctionnement du programme.

La décompilation consiste notamment à transformer un code compilé en une représentation de plus haut niveau, plus facilement compréhensible par un développeur.

Cette opération ne permet toutefois pas nécessairement de retrouver le code source original dans son intégralité.

La rétro-ingénierie, ou reverse engineering, désigne quant à elle un ensemble plus vaste de méthodes destinées à comprendre le fonctionnement d’un logiciel ou d’un système à partir de ses composants existants.

Ces pratiques peuvent servir à documenter des technologies anciennes, à améliorer la compatibilité entre plateformes ou à préserver des logiciels devenus difficiles à exécuter sur du matériel moderne.

L’arrivée des assistants de programmation fondés sur l’IA pourrait accélérer certaines de ces opérations.

Les modèles sont notamment capables d’expliquer des portions de code complexes, de proposer des équivalents dans d’autres langages et d’aider à identifier les relations entre différentes fonctions.

Cette assistance ne remplace pas les compétences humaines nécessaires à une rétro-ingénierie approfondie, mais elle peut réduire le temps consacré à certaines tâches répétitives.

Elle soulève également de nouvelles interrogations lorsque les logiciels étudiés sont protégés par des droits d’auteur ou par des dispositifs techniques de protection.

Il convient cependant de rappeler que la rétro-ingénierie n’est pas systématiquement illégale. Sa légitimité dépend notamment du cadre juridique applicable, des droits détenus sur les logiciels et des objectifs poursuivis.

De Super Mario 64 à Halo, les projets communautaires repoussent les limites

L’histoire récente du jeu vidéo témoigne de l’intérêt grandissant pour la reconstruction, l’adaptation et la modification de titres emblématiques.

Super Mario 64 constitue notamment un exemple marquant de projet communautaire de décompilation.

Des développeurs ont entrepris de reconstituer une représentation exploitable du code du célèbre jeu de Nintendo, ouvrant la voie à différentes adaptations techniques, notamment sur ordinateur.

De son côté, Halo: Combat Evolved a également inspiré des initiatives permettant d’explorer des formes d’exécution ou d’adaptation sur des environnements différents, dont le navigateur web.

D’autres expérimentations cherchent à réunir des mécaniques provenant d’univers vidéoludiques distincts.

Des projets communautaires ont ainsi tenté d’intégrer des éléments de Minecraft dans Elden Ring, de transposer des sensations de conduite et de glisse inspirées de Skate 3 dans des environnements issus de Call of Duty: Modern Warfare 2, ou encore d’introduire des mécaniques de tir, de collecte d’équipement et d’extraction proches de celles d’Escape from Tarkov dans The Elder Scrolls V: Skyrim.

Ces initiatives illustrent la créativité technique des communautés de moddeurs et leur capacité à détourner les usages initialement prévus par les développeurs.

Elles ne reposent toutefois pas nécessairement toutes sur l’intelligence artificielle et ne présentent pas les mêmes implications juridiques.

Il serait donc excessif de les considérer comme les conséquences directes de l’utilisation de Claude ou d’autres assistants de programmation.

Elles témoignent plutôt d’un mouvement plus large dans lequel les outils modernes de développement, les communautés de passionnés et les nouvelles techniques d’automatisation contribuent à repousser les frontières de la création vidéoludique.

Claude Code pourrait compliquer certains projets de reproduction de jeux

Pour les utilisateurs habitués à employer Claude comme assistant de développement, cette nouvelle politique pourrait modifier sensiblement la formulation des requêtes.

Les instructions demandant de reproduire fidèlement un jeu commercial devraient désormais rencontrer davantage de restrictions.

Un utilisateur souhaitant obtenir une copie presque identique d’un titre connu, avec ses mécaniques distinctives et ses éléments reconnaissables, risque ainsi de se heurter à un refus.

En revanche, la création d’un jeu original appartenant au même genre devrait rester possible.

Cette différence pourrait encourager les développeurs à privilégier la conception de systèmes personnalisés plutôt que la reproduction de productions existantes.

Elle pourrait également avoir des conséquences sur certains projets de recherche, de conservation ou d’adaptation de jeux anciens, particulièrement lorsque leur fonctionnement nécessite l’analyse approfondie de logiciels commerciaux.

La portée exacte de ces restrictions reste néanmoins à préciser.

Les informations disponibles concernent principalement les instructions visant à empêcher la recréation de jeux identifiables. Elles ne permettent pas de conclure que toutes les activités de décompilation, de modding ou de rétro-ingénierie sont désormais interdites dans Claude Code.

Une telle généralisation serait d’autant plus problématique que ces disciplines recouvrent des usages très différents, dont certains sont parfaitement légitimes.

Anthropic étend ses garde-fous au-delà du jeu vidéo

Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus générale de contrôle des usages techniques de l’intelligence artificielle.

Anthropic a également été associé à des restrictions concernant certaines demandes de rétro-ingénierie portant sur des téléviseurs connectés.

L’entreprise semble ainsi chercher à éviter que ses modèles soient utilisés pour faciliter le contournement non autorisé de protections techniques ou la reproduction de logiciels appartenant à des tiers.

Cette orientation reflète une problématique commune à l’ensemble du secteur de l’IA générative.

À mesure que les assistants deviennent capables de concevoir des applications complètes, d’analyser des programmes complexes et d’automatiser des opérations de développement, leurs fournisseurs doivent déterminer les limites des usages qu’ils souhaitent autoriser.

Les questions de propriété intellectuelle occupent une place centrale dans ce débat.

Les éditeurs de logiciels et les détenteurs de franchises vidéoludiques cherchent à protéger leurs investissements, tandis que les développeurs indépendants et les chercheurs souhaitent conserver des outils suffisamment ouverts pour expérimenter et innover.

Les restrictions trop générales risquent de freiner certains travaux légitimes. À l’inverse, l’absence de garde-fous pourrait faciliter la duplication d’œuvres protégées.

Anthropic semble désormais privilégier une approche préventive, quitte à devoir affiner progressivement les mécanismes de refus.

La propriété intellectuelle devient un enjeu central pour les assistants IA

Au-delà du cas particulier de Claude Code, cette évolution illustre la transformation profonde du rôle des intelligences artificielles dans la production de logiciels.

Les modèles ne se contentent plus de proposer des extraits de code ou de corriger des erreurs de programmation.

Ils peuvent désormais accompagner des projets entiers, depuis la conception initiale jusqu’à l’implémentation de fonctionnalités complexes.

Dans le domaine vidéoludique, cette progression pourrait contribuer à démocratiser le développement en permettant à des équipes réduites de concrétiser des idées autrefois difficiles à réaliser sans ressources importantes.

Mais elle impose également de clarifier la frontière entre assistance créative, inspiration et reproduction non autorisée.

Le défi ne concerne pas exclusivement Anthropic. Tous les fournisseurs d’outils de programmation assistée par IA sont susceptibles d’être confrontés à des arbitrages comparables.

La question centrale consiste à déterminer jusqu’où un assistant peut accompagner la reconstruction d’un logiciel existant sans faciliter une atteinte aux droits de ses créateurs.

Une interrogation qui prendra probablement davantage d’importance à mesure que les modèles gagneront en autonomie et en capacités de développement.

Claude reste un outil de création, mais Anthropic redéfinit ses limites

Avec le renforcement des instructions de Claude Code et d’Opus 5.5, Anthropic adresse un message clair aux développeurs : l’intelligence artificielle doit favoriser la création de nouveaux jeux plutôt que la reproduction de propriétés intellectuelles existantes.

La mesure ne remet pas en cause l’utilisation de Claude pour concevoir des univers originaux, programmer des mécaniques de gameplay ou développer des projets reposant sur des ressources légitimement détenues.

Elle introduit en revanche une limite plus explicite concernant les demandes de duplication de titres commerciaux reconnaissables, y compris lorsque leur nom a été modifié.

Cette évolution pourrait compliquer certains projets de clonage, mais elle soulève aussi des questions sur la manière dont les modèles distingueront les reproductions interdites des démarches de recherche ou des créations simplement inspirées d’un genre.

À l’heure où l’intelligence artificielle accélère la programmation et transforme les méthodes de développement, Anthropic choisit de renforcer la protection de la propriété intellectuelle. Reste à savoir si ces nouvelles restrictions parviendront à empêcher les usages abusifs sans entraver la créativité des développeurs indépendants, des moddeurs et des spécialistes de la rétro-ingénierie.