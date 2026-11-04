Le panthéon vous attend, le city builder Theos: Cities of Myth est disponible

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Theos: Cities of Myth, hommage modernisé aux plus grands jeux de construction de villes des années 2000, vous invite à gagner les faveurs de Zeus, d’Athéna et d’autres Dieux grecs puissants en bâtissant une métropole digne de les accueillir.

Développé par Triskell Interactive (Pharaoh: A New Era) et édité par Dotemu, le jeu est disponible aujourd’hui sur PC au prix de 19,99 €. Il profite de 20 % de réduction jusqu’au 11 novembre.

Un contenu homérique : concevez et gérez des sociétés florissantes au cœur de la Grèce antique, où votre art se perfectionne pendant des dizaines d’heures de fun grâce à une campagne variée et un mode bac à sable riche et malléable.

concevez et gérez des sociétés florissantes au cœur de la Grèce antique, où votre art se perfectionne pendant des dizaines d’heures de fun grâce à une campagne variée et un mode bac à sable riche et malléable. Des Dieux et citoyens légendaires : honorez et comblez sept puissantes déités pour éviter leur courroux tout en profitant de bénédictions et avantages. Votre cité se doit également d’attirer des figures historiques, comme Aristote, si vous souhaitez atteindre des sommets.