Parcourez les donjons de Xotecha dans une nouvelle aventure avec Guild Wars Afterlife la nouvelle extension deGuild Wars 

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Guild Wars, le MMORPG adoré et encensé par la critique, joué pendant plus d’un milliard d’heures par plus de neuf millions de joueurs, reçoit son premier nouveau DLC en près de vingt ans : le développeur ArenaNet et le studio partenaire de développement 2weeks proposent du tout nouveau contenu avec Guild Wars Afterlife.

À partir du 13 janvier 2027 sur PC, Steam, iOS et Android, Afterlife emmènera les joueurs à travers les Brumes de la Tyrie jusque dans les terres de Xotecha, où l’Ordre de la nuit sans lune a besoin d’aide pour affronter la marée montante des Cauchemars et du mystérieux Culte d’Odran, qui menacent le nouveau donjon en constante évolution, l’Informe. ​

Ce nouveau contenu mettra au défi les joueurs du premier Guild Wars de manière inédite : dominer un donjon en perpétuel changement, dans lequel chaque voyage sera unique. Les joueurs choisiront un équipement de départ puis affronteront une séquence unique de cartes, ennemis et boss. Pour survivre à cette épreuve, les joueurs exploiteront un système de sélection des compétences qui leur permettra de choisir de nouvelles capacités après chaque combat réussi, pour s’enfoncer toujours plus loin dans l’Informe. Les compétences proposées à ces moments ne seront pas limitées à leur profession principale ou secondaire, ce qui permettra de façonner un archétype plus personnalisé que jamais, pour accéder notamment à plusieurs compétences d’élite de différentes professions.

En terminant avec succès leurs tentatives, les joueurs déverrouilleront des récompenses qui auront de l’influence sur les trajets à venir, ainsi que des récompenses permanentes dont ils pourront profiter en dehors de Xotecha, dans le reste du jeu. En progressant davantage, l’histoire générale d’Afterlife se révélera aux joueurs, mettant en lumière ce qui se trame exactement dans ces contrées mystérieuses…

Fonctionnalités clés

Combat avec sélection de compétences : assemblez une barre de compétences unique à chaque tentative à l’aide de capacités issues de n’importe quelle profession, pour une rejouabilité infinie.

assemblez une barre de compétences unique à chaque tentative à l’aide de capacités issues de n’importe quelle profession, pour une rejouabilité infinie. Nouveau donjon dynamique : explorez des jungles, des cénotes et des ruines flottantes dans un cadre de donjon en perpétuelle évolution.

explorez des jungles, des cénotes et des ruines flottantes dans un cadre de donjon en perpétuelle évolution. Une histoire inédite : découvrez l’histoire de Xotecha, plongée dans les Brumes, où les souvenirs et les rêves déteignent dans la réalité.

découvrez l’histoire de Xotecha, plongée dans les Brumes, où les souvenirs et les rêves déteignent dans la réalité. Déverrouillez de nouvelles récompenses : jouez avec vos personnages existants et récupérez des récompenses qui modifieront vos tentatives futures, ainsi que des récompenses permanentes dont vous pourrez profiter en dehors de Xotecha.

jouez avec vos personnages existants et récupérez des récompenses qui modifieront vos tentatives futures, ainsi que des récompenses permanentes dont vous pourrez profiter en dehors de Xotecha. Nouveaux alliés et ennemis : rencontrez d’antiques golems, affrontez de puissants Cauchemars et dévoilez les secrets du Culte d’Odran.

rencontrez d’antiques golems, affrontez de puissants Cauchemars et dévoilez les secrets du Culte d’Odran. Jouez entre amis : lancez-vous dans le donjon avec vos amis ou avec des mercenaires.

Les joueurs peuvent précommander le DLC au prix réduit de 24,99 €. Le fait de précommander vous octroie en bonus le costume Habit sacerdotal de l’Ordre. Guild Wars Afterlife reprendra son prix normal de 29,99 € à son lancement.