Lords of the Fallen II dévoile son nouveau système de combat

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Le studio indépendant CI Games, à l’origine du prochain action-RPG soulslike Lords of the Fallen II, a dévoilé un tout nouvel épisode de sa série consacrée aux coulisses du développement, « Lifting the Veil ». Celui-ci présente une refonte majeure du système de combat du jeu.

En s’appuyant sur les retours des joueurs de Lords of the Fallen (2023) et sur une approche du développement plaçant la communauté au cœur du processus, l’équipe, menée par Ryan Hill, Chief Creative Officer, revient sur de nombreuses améliorations et nouvelles capacités. Parmi les nouveautés : près de 30 ensembles de mouvements distincts pour les armes, contre 15 dans le premier. Chaque classe d’armes dispose désormais de manœuvres qui lui sont propres, allant des frappes permettant de se repositionner aux enchaînements de combos sans interruption, en passant par des attaques de zone. De quoi offrir aux joueurs une liberté tactique nettement accrue.

CI Games a considérablement enrichi la profondeur et la diversité de l’ensemble des systèmes de combat (corps à corps, magie et attaques à distance) dans ce nouvel opus, en accordant une place bien plus importante aux builds hybrides. L’objectif : encourager les joueurs à expérimenter différentes approches du combat et à prendre pleinement plaisir à explorer toutes les possibilités offertes.

« Nous voulons que les joueurs se sentent comme de véritables couteaux suisses du combat, capables de puiser à tout moment dans un vaste arsenal de possibilités », explique Ryan Hill, Chief Creative Officer. « Des projectiles Quickfire au changement d’arme en plein enchaînement de coups, les joueurs auront l’embarras du choix pour mettre leurs ennemis en pièces. Et ce n’est qu’un aperçu de ce qui les attend… ».

Ryan Hill est accompagné dans cet épisode de Mike Vermeulen, Lead Combat Designer, ainsi que de deux membres de la Launch Creative Team (LCT) : Travis « Pastorgainz » Hughlett, créateur de contenu spécialisé dans les Soulslike et les RPG, et Chandler Huddleston. Recrutés directement au sein de la communauté des amateurs de Soulslike, à condition de justifier d’au moins 1 000 heures de jeu dans le genre, les membres de la LCT sont pleinement intégrés au développement du jeu. Ils travaillent quotidiennement aux côtés des développeurs afin d’évaluer et d’affiner tous les aspects du jeu, de ses combats et de son exploration à sa narration et à la progression des personnages.

Intitulé « Steel & Sorcery », ce 11e épisode de Lifting the Veil met en lumière les nombreuses améliorations apportées au jeu, notamment grâce au temps de développement supplémentaire dont bénéficie le studio en vue de sa sortie mondiale au premier trimestre 2027. Il dévoile à ce jour le plus grand nombre de nouveautés liées au gameplay, avec des séquences inédites illustrant un arsenal d’armes enrichi, des combats plus dynamiques et agressifs, ainsi que des améliorations majeures des styles de jeu axés sur la magie et les attaques à distance. CI Games a également publié sur YouTube une vidéo indépendante regroupant de nouvelles séquences de combat.

Les nouveautés présentées dans ce nouvel épisode de Lifting the Veil incluent :

Changement d’arme en plein combo : commencer par une série de coups aux dagues jumelles et conclure par un puissant balayage à la faux. Les joueurs peuvent désormais passer instantanément d’une posture à une main à une posture à deux mains, mais aussi alterner librement entre deux équipements d’armes de corps à corps différents, sans interrompre leurs enchaînements.

Nouvelles capacités de combat : les combattants au corps à corps disposent de davantage d’options stratégiques que jamais, avec un éventail de classes d’armes nettement plus large, des styles de combat à une main et à deux mains plus distincts, de nouvelles contre-attaques et de nombreuses armes de boss dotées d’attaques signatures uniques.

Capacité Quickfire : les joueurs peuvent désormais équiper deux capacités Quickfire par configuration d’armes de corps à corps. Ils peuvent ainsi faire appel instantanément à la magie, lancer des projectiles à distance ou activer des bonus en plein combat, sans avoir à changer de posture. Il devient notamment possible de lancer un javelot au milieu d’un combo ou de renforcer à nouveau une arme en un instant.

Postures dédiées à la magie et aux attaques à distance : chaque discipline dispose désormais de sa propre posture, offrant la même liberté de mouvement que la posture de corps à corps par défaut.

Incantation instantanée : grâce à une configuration intuitive des commandes en posture à distance, les lanceurs de sorts peuvent équiper jusqu’à quatre sorts simultanément avec un premier catalyseur, puis passer instantanément à quatre autres sorts associés à un second catalyseur. Tous peuvent être lancés immédiatement, avec également des variantes à charge. Les joueurs peuvent par ailleurs reconstituer leur mana à l’aide du Sanguinarix, sans avoir à recourir à des consommables, et choisir parmi sept écoles de magie aux styles variés.

Des builds entièrement dédiés aux attaques à distance : les armes à distance disposent désormais de munitions de base illimitées, tandis que leurs variantes les plus puissantes peuvent être réapprovisionnées à certains endroits du monde. Les builds axés sur les attaques à distance deviennent ainsi plus viables que jamais pour terminer le jeu.

Améliorations de confort de jeu : de nombreuses améliorations viennent enrichir l’expérience de combat. Parmi elles, la possibilité de récupérer les améliorations d’une arme moyennant un faible coût, afin d’encourager l’expérimentation avec différents équipements, même dans les dernières phases du jeu.