Apex Legends – Émergence, arènes classées et 2e année des Global Series

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Respawn et EA ont dévoilé au cours de l’événement EA Play Live qu’Apex Legends – Émergence, la prochaine mise à jour majeure du jeu de tir multijoueur compétitif à succès, serait disponible dans le monde entier à compter du 3 août 2021. À cette occasion, Respawn vient de diffuser le trailer de lancement d’Émergence, offrant aux joueurs un aperçu détaillé de la nouvelle Légende Seer et de l’arme inédite qui va rejoindre l’arsenal du jeu, tous les deux capables de provoquer un chaos sans précédent dans l’arène.

EA a en outre dévoilé le programme de la 2e année des Global Series d’Apex Legends (ALGS), qui va faire suite à une première édition couronnée de succès. Le Championnat ALGS d’inauguration, qui s’est déroulé au mois de juin dernier, a vu des centaines d’équipes parmi les plus réputées au monde s’affronter pour se partager une dotation d’un montant record de 2,5 millions de dollars, en totalisant 3,5 millions d’heures d’audience à travers le monde ainsi qu’une audience moyenne par minute cumulée de 180 000 spectateurs pour la finale d’Amérique du Nord.

Chad Grenier, directeur du développement d’Apex Legends, a également annoncé d’autres nouveautés lors de l’événement EA Play Live :

Une nouvelle Légende arrive dans l’arène : Seer, une Légende de reconnaissance au potentiel dévastateur, rejoint un casting de Légendes qui ne cesse de croître dans Émergence. Aujourd’hui, les fans ont eu un premier aperçu de ses capacités et de la façon dont il est capable de pourchasser et de localiser ses ennemis, y compris à travers les murs.

Seer, une Légende de reconnaissance au potentiel dévastateur, rejoint un casting de Légendes qui ne cesse de croître dans Émergence. Aujourd’hui, les fans ont eu un premier aperçu de ses capacités et de la façon dont il est capable de pourchasser et de localiser ses ennemis, y compris à travers les murs. Arènes classées : La nouvelle saison Émergence va accueillir un système d’arènes classées, qui va constituer la prochaine mise à jour significative des Arènes, le mode compétitif en 3 contre 3 d’Apex Legends. Les arènes classées permettront aux joueurs du monde entier de grimper au classement en veillant à améliorer leur rang (Bronze, Argent et Or jusqu’à Prédateur), testant ainsi leur capacité à vaincre des adversaires de niveau similaire via le système de matchmaking. Des informations additionnelles sur les arènes classées sont disponibles dans cet article.

La nouvelle saison Émergence va accueillir un système d’arènes classées, qui va constituer la prochaine mise à jour significative des Arènes, le mode compétitif en 3 contre 3 d’Apex Legends. Les arènes classées permettront aux joueurs du monde entier de grimper au classement en veillant à améliorer leur rang (Bronze, Argent et Or jusqu’à Prédateur), testant ainsi leur capacité à vaincre des adversaires de niveau similaire via le système de matchmaking. Des informations additionnelles sur les arènes classées sont disponibles dans cet article. 2e année des Global Series d’Apex Legends : Enfin, EA a détaillé le contenu de la nouvelle saison des ALGS. Pour cette seconde année de compétition, la dotation de base va s’élever à 5 millions de dollars et la fonctionnalité de jeu en Cross-Play permettra d’accueillir les joueurs Xbox et PlayStation, tandis que la Ligue Pro et le Circuit Challenger vont faire leur apparition. Pour en savoir plus sur le programme, le format de la compétition, les critères d’éligibilité et bien plus encore, rendez-vous ici pour lire l’article officiel du blog d’Apex Legends.

Apex Legends: Émergence sera disponible à partir du 3 août 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Origin et Steam. Suivez toute l’actualité d’Apex Legends sur Twitter, Instagram et YouTube ou rendez-vous sur www.playapex.com.