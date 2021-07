Knockout City : annonce sa saison 2

Partager Facebook

Prenez votre pop-corn et installez-vous ! Electronic Arts et Velan Studios viennent tout juste de révéler ce qui attend les spécialistes de la bagarre dans Knockout City™ Saison 2 lors d’EA Play Live 2021. Alerte Spoiler : la nouvelle saison contient une carte avec des arènes en constante évolution sur le thème du cinéma, un nouveau ballon (dont les bulles rafraîchissantes accompagneront à merveille votre pop-corn), de nouvelles playlists, de nouveaux équipements et de nouvelles récompenses. Le 27 juillet 2021, ne manquez pas la sortie de Knockout City Battez-vous au cinéma sur grand écran (ou du moins sur ceux des maisons des spécialistes de la bagarre du monde entier).

Spécialistes de la bagarre, cette saison vous emmène au cinéma sur une toute nouvelle carte, le Drive-in d’Holowood. Découvrez des terrains de jeu inspirés de films qui évoluent en temps réel. Retrouvez la terrifiante « Cathédrale de l’horreur » ou le charmant « Pont de l’amour ». Cette carte vous fera passer par toutes les émotions. Et bien sûr, qui dit cinéma, dit friandises ! Le tout nouveau Ballon Soda vous fera pétiller de joie en recouvrant les écrans de vos rivaux avec du soda collant. Ralentissez-les en pleine traversée de tunnels recouverts de graffitis ou dans leur ascension stratégique jusqu’au sommet d’une pyramide géante ou d’un château. Débarquez avec style dans des parties dignes de blockbusters grâce aux équipements sur le thème du cinéma. Affichez vos nouveaux looks dans une nouvelle saison de Championnat (et toutes les récompenses qui vont avec) et profitez d’une tonne de nouveaux objets cosmétiques, de nouvelles playlists et bien plus encore.

Vous pouvez essayer Knockout City gratuitement jusqu’au Rang de rue 25 et profiter des fonctionnalités cross-play et progression croisée sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch, Origin, Steam, Epic Games Store, PlayStation®5 et Xbox Series X|S avec rétrocompatibilité. Les membres Xbox Games Pass, EA Play ou Epic Games Store peuvent jouer gratuitement à Knockout City.

Pour en savoir plus sur Knockout City, rendez-vous sur le site officiel, suivez le jeu sur Twitter ou rejoignez le Discord Knockout City.