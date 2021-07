BATTLEFIELD 2042 : dévoile BATTLEFIELD PORTAL une toute nouvelle expérience communautaire

Partager Facebook

Battlefield Portal permet de découvrir, créer et partager des batailles inattendues dans Battlefield 2042, ainsi que des classiques réinventés de Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 et Battlefield 3

La bêta ouverte de Battlefield 2042 sera disponible en septembre 2021

Electronic Arts et Ripple Effect Studios, le studio de Los Angeles dirigé par Christian Grass, ont dévoilé Battlefield™ Portal, la nouvelle expérience palpitante à venir pour Battlefield™ 2042. Véritable première pour la franchise Battlefield, Battlefield Portal est une plateforme communautaire conçue pour offrir une grande variété d’expériences inventives en donnant aux joueurs les outils nécessaires pour établir leurs propres règles et concevoir leur propre expérience Battlefield ultime, et partager cette expérience avec d’autres personnes. Battlefield Portal sera disponible dès la sortie du jeu et sera l’une des trois expériences Battlefield 2042 principales. En plus de Battlefield Portal, les joueurs auront également accès à Guerre Totale, qui comprend la nouvelle génération des modes préférés des fans, Conquête et Percée, ainsi que Battlefield™ Zone à risque, la toute nouvelle expérience de jeu en équipe aux enjeux majeurs, qui sera dévoilée à l’approche du lancement.

Dans Battlefield Portal, les joueurs pourront utiliser un puissant outil de création comprenant des paramètres, des modes personnalisés et un éditeur de logique. Les joueurs pourront ainsi non seulement créer, mais aussi partager et découvrir des batailles inattendues remplies d’armes, de véhicules, d’équipement et bien plus encore, dans les nouveaux décors de Battlefield 2042, ainsi que dans les décors emblématiques et populaires de Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 et Battlefield 3.

Ces outils créatifs donnent aux joueurs la possibilité d’aller au-delà de ce qu’ils ont connu dans n’importe quel jeu Battlefield et de créer des modes de jeu uniques, comme des parties de « 1942 contre 2042 », des batailles de couteaux contre des défibrillateurs, ou même des matchs à mort extrêmes par équipe. Les options de personnalisation disponibles dans Battlefield Portal permettent aux joueurs de laisser libre cours à leur imagination et de redéfinir les règles de la guerre.

« Battlefield Portal est une véritable lettre d’amour à nos fans de longue date », a déclaré Justin Wiebe, directeur de conception senior chez Ripple Effect Studios. « Nous avons créé un ensemble d’outils qui donne à la communauté la possibilité de créer ses propres expériences Battlefield à l’aide de cartes emblématiques de la série pour le plaisir de nos joueurs, anciens comme nouveaux. »

Battlefield Portal inclura tout le contenu du monde de 2042, ainsi que six cartes additionnelles issues de trois des titres les plus populaires de la franchise, mais aussi des véhicules, des armes, des gadgets, des factions et des classes venant de chacun de ces jeux. Ce contenu comprendra :

Cartes classiques :

Bataille des Ardennes (Battlefield 1942)

El Alamein (Battlefield 1942)

Port d’Arica (Battlefield : Bad Company 2)

Valparaiso (Battlefield : Bad Company 2)

Frontière caspienne (Battlefield 3)

Canaux de Noshahr (Battlefield 3)

Armes :

Plus de 40 armes issues de 3 théâtres de guerre

M1 Garand, Panzerschreck, G3, M416 et plus

L’arsenal de Guerre Totale de Battlefield 2042 est également inclus.

Véhicules :

Plus de 40 véhicules issus de 3 théâtres de guerre

Le Spitfire et le bombardier B17 font leur grand retour aux côtés de véhicules modernes comme le Quad et le Little Bird.

Les véhicules d’All-out warfare de Battlefield 2042 sont également inclus.

Gadgets :

Plus de 30 gadgets issus de 3 théâtres de guerre

Des outils de reconnaissance comme le MAV et la balise radio seront disponibles en tant que gadgets, aux côtés du défibrillateur et du robot NEM

Les gadgets de Battlefield 2042 sont également inclus.

Armées :

Les factions d’autrefois feront leur grand retour dans Battlefield Portal, ce qui vous permet de jouer avec 7 armées différentes issues des anciens jeux ainsi qu’avec les Spécialistes de Battlefield 2042.

Des armées comme le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Allemagne de 1942, mais aussi les États-Unis et la Russie de Bad Company 2 apparaîtront en exclusivité dans Battlefield Portal.

Soldats

Le retour des factions dans Battlefield Portal s’accompagnera également de celui des archétypes de soldats que vous connaissez selon leurs jeux d’origine. Par exemple, les rôles Assaut, Ingénieur, Soutien et Éclaireur de Battlefield 3 feront leur grand retour dans Battlefield Portal.

En plus de ce qui sera disponible à la sortie, Battlefield Portal comprendra tout le contenu ajouté au jeu via les services en ligne de Battlefield 2042. Pour Battlefield 2042 , EA a l’intention de lancer quatre saisons au cours de la première année de service du jeu, ce qui comprendra quatre passes de combat, quatre nouveaux spécialistes, de nouveaux lieux, des nouveaux véhicules, des nouvelles armes et davantage de contenu inédit.

Pour plus d’informations sur Battlefield Portal, consultez notre nouvel article de blog à l’adresse suivante.

Battlefield 2042 est déjà disponible à la précommande et sortira le 22 octobre chez les revendeurs ainsi que sur les boutiques numériques pour 59,99€ sur PC, pour 69,99€ sur Xbox® One, PlayStation®4, et pour 79,99€ sur Xbox® Series X|S et PlayStation®5. Les membres EA Play pourront jouer à une démo de 10 heures à partir du 15 octobre 2021. Les membres EA Play et les joueurs qui auront précommandé le jeu recevront un accès anticipé à la bêta ouverte en septembre*. Retrouvez les avantages de chaque édition, les offres de membre EA Play/EA Play Pro et plus d’informations à propos du jeu sur https://www.ea.com/fr-fr/games/battlefield/battlefield-2042, ou en suivant le jeu sur YouTube, Twitter ou Instagram.