Apple et Samsung veulent vous faire louer votre smartphone plutôt que l’acheter

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Face au ralentissement du renouvellement des smartphones, Apple et Samsung misent sur la location et les mensualités pour fidéliser leurs clients. Une stratégie qui pourrait transformer durablement le marché des téléphones premium.

Acheter un smartphone n’est désormais plus la seule manière d’accéder aux derniers modèles haut de gamme. Face à l’allongement constant du cycle de remplacement des téléphones, Apple, Samsung et plusieurs autres constructeurs accélèrent le déploiement de programmes de location et de financement. L’objectif est clair : inciter les consommateurs à renouveler plus fréquemment leurs appareils tout en renforçant leur fidélité à l’écosystème de la marque.

Cette évolution répond à une réalité économique qui bouleverse l’ensemble du marché. Les utilisateurs conservent leurs smartphones plus longtemps qu’auparavant, ce qui ralentit les ventes de nouveaux modèles et oblige les fabricants à imaginer de nouvelles stratégies commerciales.

Les smartphones durent plus longtemps et les consommateurs changent moins souvent de téléphone

Le marché du smartphone est entré dans une nouvelle phase de maturité. Les appareils premium affichent désormais une durée de vie bien supérieure à celle observée il y a quelques années, tandis que les améliorations techniques deviennent plus progressives d’une génération à l’autre.

Les processeurs gagnent certes en puissance, les appareils photo continuent d’évoluer et les fonctions d’intelligence artificielle se multiplient, mais ces innovations ne suffisent plus toujours à convaincre les utilisateurs de remplacer leur téléphone chaque année.

Parallèlement, le prix des smartphones haut de gamme continue d’augmenter. Les composants les plus coûteux, comme la mémoire vive, le stockage ou les puces de dernière génération, alourdissent considérablement la facture. Pour de nombreux consommateurs, conserver leur appareil quelques années supplémentaires devient donc un choix parfaitement rationnel.

Cette évolution se traduit directement dans les statistiques du secteur. Selon les estimations de Counterpoint Research, le cycle moyen mondial de renouvellement pourrait atteindre quatre ans en 2026, contre environ trois ans et demi un an plus tôt.

Aux États-Unis, les analyses d’IDC montrent également une tendance similaire. Les propriétaires de smartphones premium garderaient désormais leur appareil durant environ 42 mois, contre une période comprise entre 38 et 40 mois auparavant.

Pour les constructeurs, cet allongement représente un véritable défi, puisque chaque mois supplémentaire passé avec un ancien smartphone réduit mécaniquement les ventes de nouveaux modèles.

Apple lance Apple Upgrade pour encourager les renouvellements réguliers

Face à cette nouvelle réalité, Apple a décidé d’adopter une approche inspirée du leasing automobile. La firme de Cupertino a lancé aux États-Unis son programme Apple Upgrade, développé en partenariat avec Klarna.

Le principe est relativement simple. Plutôt que d’acheter immédiatement un appareil, le client verse une mensualité afin d’utiliser un iPhone, un iPad, un Mac ou encore une Apple Watch.

À l’issue du contrat, plusieurs possibilités lui sont proposées :

remplacer son appareil par un modèle plus récent ;

restituer le produit ;

ou devenir propriétaire en rachetant définitivement l’équipement.

Cette formule permet de réduire le coût d’entrée tout en offrant davantage de flexibilité aux consommateurs qui souhaitent disposer en permanence des dernières nouveautés.

Apple cherche ainsi à transformer le smartphone en véritable service d’abonnement, plutôt qu’en achat ponctuel.

Samsung poursuit la même stratégie avec Galaxy Forever

Apple n’est toutefois pas le premier constructeur à explorer cette voie. Samsung développe depuis plusieurs années des solutions comparables sur différents marchés.

En Inde notamment, le programme Galaxy Forever combine financement mensuel et valeur de reprise garantie afin de faciliter le passage vers les nouveaux smartphones Galaxy.

Cette formule réduit l’incertitude liée à la revente de l’ancien appareil et permet au client de connaître dès le départ le coût réel de son futur renouvellement.

Le principe reste proche de celui adopté par Apple : maintenir les utilisateurs dans l’écosystème Samsung tout en facilitant l’accès aux modèles les plus récents.

Les deux entreprises poursuivent finalement un objectif identique : rendre le changement de smartphone moins coûteux psychologiquement et financièrement.

Tim Cook veut simplifier l’accès aux derniers produits Apple

Apple assume pleinement cette stratégie. Tim Cook explique que ces nouveaux programmes doivent permettre aux clients qui aiment renouveler régulièrement leurs appareils d’accéder plus facilement aux dernières générations de produits.

Le dirigeant souligne également que la forte valeur résiduelle des appareils Apple constitue un élément central du modèle économique.

En effet, les iPhone conservent généralement une excellente cote sur le marché de l’occasion. Cette caractéristique facilite les reprises et permet d’alimenter un marché du reconditionné particulièrement dynamique.

Autrement dit, chaque smartphone récupéré peut être revendu, reconditionné ou remis sur le marché secondaire, ce qui contribue à rentabiliser le système.

La location n’est pas forcément avantageuse pour tous les utilisateurs

Malgré son attractivité apparente, la location ne constitue pas une solution universelle. Son intérêt dépend essentiellement des habitudes de renouvellement de chaque utilisateur.

Les consommateurs qui conservent leur smartphone pendant trois, quatre ou cinq ans auront généralement davantage intérêt à acheter directement leur appareil.

Selon Matt Schulz, analyste chez LendingTree, l’achat reste souvent plus rentable sur le long terme pour les utilisateurs qui remplacent rarement leur téléphone.

En revanche, la situation change pour les passionnés de technologie qui souhaitent profiter systématiquement des dernières innovations.

Pour ces utilisateurs, qui changent d’appareil tous les douze à vingt-quatre mois, les mensualités peuvent devenir compétitives par rapport à un achat traditionnel suivi d’une revente.

Les gros utilisateurs peuvent y trouver un avantage financier

Max Weinbach, analyste chez Creative Strategies, estime que ces offres doivent davantage être considérées comme des programmes d’upgrade permanents que comme de simples contrats de location.

Selon son analyse du dispositif proposé par Apple, certains utilisateurs qui remplacent fréquemment leur iPhone pourraient dépenser une somme comparable, voire légèrement inférieure, à celle d’un achat classique accompagné d’une reprise.

Cet avantage serait particulièrement visible sur les modèles offrant les capacités de stockage les plus élevées, dont la valeur résiduelle demeure importante.

Pour cette catégorie de clients, le paiement mensuel permet également de lisser les dépenses sans immobiliser immédiatement plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros.

Derrière la location, Apple et Samsung cherchent surtout à fidéliser leurs clients

Le véritable enjeu dépasse largement le simple financement d’un smartphone.

Pour Apple comme pour Samsung, ces programmes représentent avant tout un puissant outil de fidélisation.

Lorsqu’un utilisateur renouvelle régulièrement son appareil via un contrat de location, il reste naturellement dans l’écosystème du constructeur. Il continue d’utiliser les mêmes services, les mêmes accessoires, les mêmes applications et les mêmes abonnements.

Changer de marque devient alors beaucoup moins probable.

Cette stratégie protège également les marges des fabricants, qui conservent une relation directe avec leurs clients au lieu de dépendre exclusivement des distributeurs ou des opérateurs téléphoniques.

IDC résume parfaitement cette logique. Pour Navkendar Singh, le véritable objectif n’est pas nécessairement de réduire le cycle de renouvellement, mais bien de préserver la rentabilité et de renforcer la fidélité des consommateurs.

Le marché du reconditionné devient un pilier de cette stratégie

Ces programmes présentent un autre avantage souvent moins visible : ils alimentent continuellement le marché du smartphone reconditionné.

Chaque appareil restitué peut être contrôlé, remis à neuf puis revendu à un tarif inférieur.

Cette seconde vie constitue aujourd’hui une composante essentielle de l’économie du smartphone.

Les constructeurs disposent ainsi d’un flux régulier d’appareils récents dont ils connaissent parfaitement l’historique. Ils peuvent les remettre sur le marché dans des conditions bien plus maîtrisées que les échanges entre particuliers.

Sans un marché du reconditionné solide, ces offres de location perdraient une grande partie de leur intérêt économique.

Les opérateurs restent des acteurs majeurs aux États-Unis

Même si Apple et Samsung accélèrent sur ce segment, les opérateurs téléphoniques conservent un rôle particulièrement important, notamment aux États-Unis.

Leurs offres de financement sur 36 mois, associées à des reprises très généreuses pouvant atteindre environ 1 100 dollars (près de 1 010 euros), séduisent encore une large partie des consommateurs.

Ces dispositifs permettent d’obtenir un smartphone haut de gamme avec une mensualité relativement faible, tout en limitant le coût du renouvellement.

Selon IDC, cette stratégie commerciale a largement contribué à permettre à Apple et Samsung de dépasser ensemble les 80 % de parts du marché américain des smartphones.

Les opérateurs demeurent donc des partenaires essentiels dans cette transformation du modèle économique.

L’achat de smartphones ne disparaîtra pas, mais la location va gagner du terrain

Malgré l’intérêt croissant pour ces nouvelles formules, l’achat traditionnel ne devrait pas disparaître.

De nombreux consommateurs continueront à préférer devenir immédiatement propriétaires de leur appareil, notamment lorsqu’ils le conservent plusieurs années.

En revanche, la location devrait progressivement séduire une clientèle de plus en plus large, attirée par la flexibilité, les mensualités réduites et la possibilité de disposer régulièrement des dernières innovations technologiques.

À mesure que les smartphones deviennent plus coûteux et que leur durée de vie augmente, ces programmes pourraient profondément transformer les habitudes d’achat du secteur.

Pour Apple et Samsung, l’enjeu est désormais moins de convaincre les utilisateurs de changer chaque année que de s’assurer qu’ils resteront fidèles à leur marque lorsqu’ils décideront finalement de renouveler leur appareil.

La bataille ne se joue donc plus uniquement sur les performances des smartphones, mais aussi sur les nouveaux modèles économiques capables de maintenir les consommateurs dans un écosystème toujours plus complet.