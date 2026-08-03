« Spider-Man : Brand New Day » : mélange d’introspection et de spectaculaire

Alexia Cerutti 3 août 2026 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Quatre ans se sont écoulés depuis les événements de No Way Home, et Peter, désormais adulte, vit entièrement seul, s’étant volontairement effacé de la vie et des souvenirs de ses proches. Dans un New York qui ne le reconnait plus, il lutte sans relâche contre la criminalité, entièrement dévoué à la protection de sa ville. Mais à mesure que ses responsabilités s’intensifient, la pression devient de plus en plus pesante et provoque une étrange mutation physique pouvant s’avérer mortelle, tandis qu’une mystérieuse série de crimes donne lieu à l’une des menaces les plus redoutables qu’il ait jamais affrontées.

La quatrième sortie en solo pour Tom Holland en Spider-Man est une réussite. Plus sombre et introspectif que les précédents, ce blockbuster impressionne par la virtuosité de ses scènes d’action. Malgré la longueur (2h 249, on ne boude pas son plaisir face à ce divertissement spectaculaire.

Spider-Man : Brand New Day

Un film de Destin Daniel Cretton

Avec Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal

Distributeur Sony Pictures

Durée : 144 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 29 juillet 2026

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A propos Alexia Cerutti

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