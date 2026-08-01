Avis – Sennheiser Momentum 5 Wireless : l’un des meilleurs casques Bluetooth pour la musique

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Précis, chaleureux et particulièrement naturel dans les médiums, le Momentum 5 Wireless brille par son rendu sonore. Sa réduction de bruit renforcée lui permet désormais de jouer dans la même catégorie que Sony, Bose et Apple.

Le Sennheiser Momentum 5 Wireless reprend l’excellente signature sonore de son prédécesseur, tout en corrigeant sa principale faiblesse : une réduction de bruit active jusqu’ici trop timide face aux références de Sony, Bose et Apple. Grâce à huit microphones, un mode Transparence plus naturel, une autonomie pouvant atteindre 57 heures et une batterie désormais remplaçable, le nouveau casque circum-auriculaire de Sennheiser devient une alternative particulièrement crédible au Sony WH-1000XM6, au Bose QuietComfort Ultra de deuxième génération et aux AirPods Max 2.

Commercialisé au prix de CHF 350.- (prix constaté ce jour sur le web), le casque est disponible dans trois coloris : noir, blanc et denim. Son design évolue peu, mais ses progrès techniques suffisent-ils à justifier cette nouvelle génération ? Voici notre test complet du Sennheiser Momentum 5 Wireless.

Sennheiser Momentum 5 Wireless : les principales qualités et faiblesses

Les points forts

Le Momentum 5 Wireless séduit d’abord par son rendu sonore précis, chaleureux et équilibré. Les basses sont généreuses sans devenir envahissantes, les médiums conservent un caractère naturel et les aigus évitent toute agressivité. Le confort est également au rendez-vous grâce à des coussinets épais et remplaçables.

La réduction de bruit active progresse très nettement par rapport à celle du Momentum 4 Wireless. Le casque profite également d’un boîtier de transport plus fin, d’une connexion audio USB-C, d’une autonomie annoncée jusqu’à 57 heures et, surtout, d’une batterie que l’utilisateur peut remplacer lui-même.

Les points faibles

Le design demeure pratiquement identique à celui de la génération précédente et manque toujours un peu de personnalité. Le casque ne peut pas être plié, ce qui limite sa compacité pendant les déplacements.

La qualité des appels vocaux reste correcte sans atteindre les meilleurs modèles du marché. Enfin, malgré un équipement solide, certaines fonctions modernes proposées par Sony ou Apple sont toujours absentes.

Un design toujours aussi classique

Lors de son lancement en août 2022, le Momentum 4 Wireless avait marqué une rupture avec les précédentes générations. Sennheiser avait abandonné le style distinctif de la gamme au profit d’une silhouette plus sobre, mais aussi beaucoup plus conventionnelle.

Quatre ans plus tard, le Momentum 5 Wireless reprend presque intégralement cette formule. Ceux qui espéraient une refonte esthétique importante risquent donc d’être déçus.

Avec ses 290 grammes, il affiche un poids pratiquement identique à celui du Momentum 4 Wireless, qui atteignait 293 grammes. Il se montre toutefois plus lourd que le Sony WH-1000XM6, limité à 254 grammes.

Ce supplément ne nuit pas réellement au confort. Les coussinets généreusement rembourrés répartissent correctement la pression autour des oreilles, tandis que l’arceau reste agréable pendant les longues sessions d’écoute.

La fabrication repose principalement sur du plastique, mais l’ensemble paraît robuste et correctement assemblé. Sennheiser identifie clairement les oreillettes gauche et droite, un petit détail appréciable au quotidien.

Le principal regret concerne toujours l’absence de charnières permettant de replier le casque. Le Momentum 5 Wireless prend donc davantage de place dans un sac que certains concurrents directs.

Des commandes tactiles toujours très efficaces

Le Momentum 5 Wireless conserve les commandes tactiles de son prédécesseur. Un balayage vertical sur l’oreillette permet d’augmenter ou de réduire le volume, tandis qu’un mouvement horizontal sert à changer de morceau.

Ces gestes répondent avec précision et figurent parmi les contrôles tactiles les plus efficaces proposés sur un casque sans fil.

Sennheiser conserve également une extinction automatique configurable. Depuis l’application Smart Control Plus, l’utilisateur peut choisir un arrêt après 15, 30 ou 60 minutes d’inactivité. Le casque peut aussi s’éteindre lorsqu’il est rangé dans son étui.

En revanche, l’allumage devient désormais manuel. Il faut appuyer sur le bouton d’alimentation pour mettre le casque en marche. Le Momentum 4 Wireless s’activait automatiquement lorsqu’il quittait son boîtier, un comportement parfois gênant puisqu’il pouvait se reconnecter au smartphone sans que son propriétaire le souhaite.

Une réduction de bruit active nettement améliorée

La réduction de bruit active constitue la principale avancée de cette nouvelle génération.

Sennheiser double le nombre de microphones embarqués. Le Momentum 5 Wireless en possède désormais huit, avec quatre capteurs placés dans chaque oreillette, contre seulement quatre microphones au total sur le Momentum 4.

Ce nouvel équipement permet au casque de bien mieux analyser les sons environnants et d’adapter plus efficacement son traitement antibruit.

Le résultat ne dépasse pas tout à fait les performances du Sony WH-1000XM6, du Bose QuietComfort Ultra de deuxième génération ou des AirPods Max 2, mais l’écart se réduit considérablement.

Certaines fréquences moyennes et aiguës restent perceptibles, notamment les conversations humaines. En revanche, les bruits continus, la circulation et les sons urbains sont correctement atténués.

Lors de nos essais dans la rue, la réduction de bruit s’est montrée suffisamment performante pour isoler efficacement l’utilisateur et rendre l’écoute plus confortable. Là où le Momentum 4 Wireless proposait une prestation simplement moyenne, son successeur atteint désormais un niveau réellement compétitif.

Un mode Transparence plus naturel

Le mode Transparence profite lui aussi d’une amélioration sensible. Cette fonction utilise les microphones pour transmettre les bruits extérieurs dans les écouteurs, afin de permettre à l’utilisateur de rester attentif à son environnement sans retirer le casque. Les voix sont mieux restituées et l’impression de filtrage numérique se fait moins présente. Cette amélioration se révèle particulièrement appréciable dans les transports, au bureau ou lorsqu’il faut échanger rapidement avec quelqu’un sans interrompre totalement la musique.

Des fonctionnalités complètes, mais quelques absences

Le Momentum 5 Wireless bénéficie d’un ensemble fonctionnel relativement riche. Il utilise le Bluetooth 5.4 et doit devenir compatible avec le Bluetooth 6.0 grâce à une future mise à jour du micrologiciel.

Les capteurs de détection de port gagnent en réactivité. La musique se met automatiquement en pause lorsque l’utilisateur retire le casque, puis reprend lorsqu’il le replace sur ses oreilles.

Sennheiser ajoute également un mode audio spatial accompagné d’un suivi des mouvements de la tête. La marque désigne cette fonction sous le terme de son immersif.

Le casque propose aussi une fonction basique de localisation et un système baptisé Zones sonores. Celui-ci permet de créer des réglages associés à certains endroits. Le casque peut, par exemple, activer automatiquement une configuration spécifique lorsque l’utilisateur arrive au bureau ou rentre chez lui.

La connexion Bluetooth multipoint autorise enfin l’association simultanée avec deux appareils, comme un smartphone et un ordinateur portable.

Quelques outils modernes manquent toutefois à l’appel. Le Momentum 5 Wireless ne propose pas d’équivalent à la fonction Speak-to-Chat de Sony ou Conversation Awareness d’Apple, qui réduisent automatiquement le volume lorsqu’une personne commence à parler.

Le casque ne dispose pas non plus de commandes vocales intégrées. Sennheiser ne mentionne par ailleurs aucune compatibilité avec la diffusion audio Auracast.

Une qualité sonore toujours remarquable

Le Momentum 5 Wireless conserve les transducteurs de 42 millimètres du Momentum 4. Il ne faut donc pas attendre une transformation spectaculaire de la restitution sonore.

Les modifications apportées à la réduction de bruit influencent légèrement l’équilibre tonal, mais les différences restent subtiles. Les propriétaires du Momentum 4 habitués à sa signature pourront éventuellement percevoir quelques variations, sans que la qualité générale ne régresse.

Sennheiser décrit le rendu comme légèrement chaleureux et immersif. Cette chaleur se traduit par des basses généreuses, bien définies et percutantes, sans masquer les autres fréquences.

Les médiums sont particulièrement réussis. Les voix paraissent proches, naturelles et précises. Les aigus conservent suffisamment de détails tout en évitant les pointes agressives susceptibles de provoquer de la fatigue auditive.

Le Momentum 5 Wireless délivre ainsi une écoute harmonieuse, intime et très agréable sur la durée. Il figure clairement parmi les meilleurs casques Bluetooth du marché en matière de qualité sonore.

L’audio spatial et le suivi des mouvements de la tête

La nouvelle fonction audio spatial est compatible avec les contenus Dolby Atmos, qu’il s’agisse de musique ou de films.

Le suivi des mouvements de la tête permet de maintenir virtuellement la scène sonore dans une position fixe lorsque l’utilisateur tourne le visage. L’expérience cherche ainsi à donner l’impression que les sons proviennent d’un espace stable plutôt que de suivre mécaniquement le casque.

Momentum 5 Wireless contre Sony WH-1000XM6

La comparaison avec le Sony WH-1000XM6 révèle deux approches sonores légèrement différentes.

Le Momentum 5 Wireless offre un peu plus de clarté, notamment dans les médiums et les détails les plus fins. Le Sony propose en revanche des basses plus énergiques et une scène sonore légèrement plus large.

Le WH-1000XM6 possède une signature un peu plus chaleureuse, même si le casque Sennheiser n’est lui-même pas totalement neutre.

Désigner un vainqueur absolu reste difficile. Les auditeurs recherchant un rendu précis, naturel et détaillé pourront préférer le Momentum 5. Ceux qui privilégient une restitution plus ample, dynamique et riche dans le grave risquent de pencher vers le modèle Sony.

En matière de réduction de bruit et de richesse fonctionnelle, le WH-1000XM6 conserve néanmoins une courte avance.

Un égaliseur à huit bandes dans Smart Control Plus

L’application Sennheiser Smart Control Plus permet de modifier précisément la signature sonore.

Elle intègre un égaliseur à huit bandes, plusieurs préréglages et une fonction de personnalisation. Cette dernière demande à l’utilisateur de déplacer une cible dans un espace graphique pendant la lecture d’un morceau afin de définir progressivement son profil préféré.

Le résultat peut ensuite être enregistré et appliqué automatiquement.

L’interface reste simple à comprendre, même pour les utilisateurs qui ne maîtrisent pas les fréquences audio. Les possibilités proposées devraient satisfaire aussi bien les personnes souhaitant apporter une correction légère que celles désireuses de modifier plus franchement l’équilibre du casque.

Le réglage neutre par défaut se montre déjà particulièrement convaincant.

Une écoute filaire en USB-C ou en jack 3,5 mm

Le Momentum 5 Wireless peut être utilisé en mode filaire grâce à sa connexion USB-C. Cette possibilité se révèle pratique avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone compatible.

Sennheiser fournit également un câble analogique équipé d’une prise jack 3,5 mm. Celui-ci permet de connecter le casque aux systèmes de divertissement des avions ou à des équipements audio traditionnels.

Des appels vocaux corrects, mais sans progrès majeur

Sennheiser ne semble pas avoir profondément amélioré la qualité des appels vocaux.

La marque utilise désormais des microphones à large bande et la fonction permettant d’entendre sa propre voix fonctionne correctement. Elle évite à l’utilisateur de parler trop fort lorsqu’il est isolé par la réduction de bruit.

Dans l’ensemble, les conversations restent intelligibles et la suppression des bruits environnants fait correctement son travail.

Lors de nos appels, nos interlocuteurs ont confirmé que les sons de fond étaient suffisamment atténués. Notre voix semblait toutefois légèrement étouffée et accompagnée d’un petit sifflement.

Les performances sont donc bonnes, mais pas exceptionnelles. Les personnes qui multiplient les réunions professionnelles ou les appels dans des environnements très bruyants trouveront probablement mieux chez certains concurrents.

Pour les visioconférences, le casque peut être relié à un ordinateur en Bluetooth ou directement en USB-C.

Jusqu’à 57 heures d’autonomie

L’autonomie demeure l’un des principaux atouts de la gamme Momentum. Le nouveau modèle peut fonctionner jusqu’à 57 heures selon les conditions d’utilisation.

Cette endurance dépasse largement celle de nombreux casques premium concurrents et permet d’envisager plusieurs journées de travail ou de voyage sans recharge.

L’autonomie exacte dépend naturellement du volume, de l’utilisation de la réduction de bruit, des codecs et des fonctions actives. Le Momentum 5 conserve néanmoins une avance confortable dans ce domaine.

Une batterie enfin remplaçable

Sennheiser introduit une évolution particulièrement bienvenue : la batterie peut désormais être remplacée par l’utilisateur.

Pour y accéder, il suffit de retirer l’oreillette droite puis quelques vis. Cette conception améliore la réparabilité et peut considérablement prolonger la durée de vie du casque.

La batterie est l’un des composants qui vieillissent le plus rapidement sur les appareils sans fil. Lorsqu’elle perd une grande partie de sa capacité, de nombreux produits deviennent progressivement inutilisables alors que leurs haut-parleurs et leur électronique fonctionnent encore parfaitement.

En autorisant son remplacement, Sennheiser adopte une approche plus durable et plus respectueuse des consommateurs. Cette possibilité constitue un argument important face à des concurrents souvent beaucoup plus difficiles à réparer.

Le Sennheiser Momentum 5 Wireless est commercialisé au prix de CHF 350.- Il est proposé en noir, blanc et denim.

Ce tarif le place directement face au Sony WH-1000XM6 et au Bose QuietComfort Ultra de deuxième génération, eux aussi positionnés autour de CHF 400.-

Les deux modèles concurrents font cependant régulièrement l’objet de promotions. Sennheiser devra probablement ajuster rapidement son prix ou proposer des offres afin de rester compétitif.

Faut-il acheter le Sennheiser Momentum 5 Wireless ?

Le Momentum 5 Wireless corrige enfin la faiblesse la plus importante de son prédécesseur. Sa réduction de bruit active n’atteint pas tout à fait le sommet de la catégorie, mais elle devient suffisamment performante pour rivaliser sérieusement avec Sony, Bose et Apple.

La qualité sonore reste son principal argument. Peu de casques sans fil proposent un rendu aussi précis, naturel et agréable, notamment dans les médiums. Les basses sont riches et maîtrisées, tandis que les aigus ne génèrent aucune fatigue excessive.

L’autonomie de 57 heures, la batterie remplaçable, le confort, la connexion audio USB-C et le mode spatial renforcent encore l’intérêt du produit.

Les évolutions restent toutefois modestes sur le plan esthétique et fonctionnel. Le design ne change pratiquement pas, le casque demeure non pliable et la qualité des appels pourrait être meilleure.

Les propriétaires d’un Momentum 4 Wireless satisfaits de leur casque n’ont donc pas nécessairement besoin de changer, sauf s’ils souhaitent avant tout une réduction de bruit plus efficace.

Pour les nouveaux acheteurs à la recherche d’un casque premium privilégiant la fidélité sonore, le Momentum 5 Wireless constitue en revanche l’une des meilleures options du marché.

Verdict du test Sennheiser Momentum 5 Wireless

Sennheiser ne révolutionne pas sa formule, mais apporte les améliorations les plus pertinentes. Le Momentum 5 Wireless reprend l’excellente base acoustique de son prédécesseur et lui ajoute enfin une réduction de bruit digne de son positionnement haut de gamme.

Le constructeur aurait pu aller plus loin avec un design renouvelé, une structure pliable et davantage de fonctions intelligentes. Il livre néanmoins un casque extrêmement équilibré, confortable, endurant et réparable.

Face au Sony WH-1000XM6, au Bose QuietComfort Ultra de deuxième génération et aux AirPods Max 2, le Momentum 5 ne domine pas tous les critères. Il se distingue toutefois par un rendu sonore d’une grande précision et une écoute particulièrement naturelle.

À ce prix, la concurrence reste rude. Une légère baisse de prix rendrait le casque encore plus séduisant. En l’état, il demeure une excellente alternative pour les mélomanes qui placent la qualité audio au-dessus du nombre de fonctions.