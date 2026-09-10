Apple frappe fort : iPhone Duo pliable, iPhone 18 Pro, Watch Series 12 et AirPods 5 sont officiels

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Apple a dévoilé le 9 septembre 2026 une nouvelle génération de produits particulièrement ambitieuse. Premier iPhone pliable, iPhone 18 Pro et Pro Max, Apple Watch Series 12 et Ultra 4 ou encore AirPods 5 : voici toutes les nouveautés annoncées, leurs dates de sortie et leurs prix en Suisse.

Apple a profité de sa grande keynote du 9 septembre 2026 pour profondément renouveler son écosystème. Si les traditionnels iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max occupent logiquement une place de choix, la véritable vedette de cette rentrée est ailleurs : avec l’iPhone Duo, la firme de Cupertino fait pour la première fois son entrée sur le marché des smartphones pliables. Apple accompagne cette offensive des nouvelles Apple Watch Series 12 et Ultra 4, ainsi que des AirPods 5 désormais équipés de série de la réduction active du bruit. Une salve d’annonces qui marque également les débuts de John Ternus à la tête d’Apple et confirme l’importance croissante accordée à l’intelligence artificielle.

iPhone Duo : Apple se plie enfin au smartphone pliable

C’était assurément le produit le plus attendu de la soirée. Après avoir observé pendant plusieurs années Samsung, Google et les constructeurs chinois occuper le terrain des smartphones pliables, Apple franchit à son tour le pas avec l’iPhone Duo.

Le nouveau venu adopte un écran externe Super Retina XDR de 5,4 pouces et dévoile, une fois ouvert, une dalle pliable Super Retina XDR de 7,6 pouces. Celle-ci profite de la technologie ProMotion et autorise notamment l’utilisation simultanée de deux applications. Apple a également choisi un cadre et un couvre-charnière en titane, tandis que l’Apple Pencil peut pour la première fois être utilisé avec un iPhone.

Sous le capot prend place la nouvelle puce A20 Pro, gravée en 2 nm, épaulée par un GPU à sept cœurs et deux Neural Engine à 16 cœurs. Apple revendique jusqu’à 44 heures de lecture vidéo en utilisant l’écran externe et 31 heures sur l’écran intérieur. La partie photographique repose notamment sur deux capteurs Fusion de 48 Mpx, principal et ultra grand-angle.

Cette démonstration technologique se paie cependant au prix fort. En Suisse, l’iPhone Duo débutera à CHF 1’999.– en 256 Go. La version 512 Go coûtera CHF 2’199.–, celle de 1 To CHF 2’599.– et le modèle culminant à 2 To atteindra CHF 3’199.–. Deux finitions sont proposées, Blanc stellaire et Ciel nocturne. Les précommandes ouvriront le 16 octobre à 14 h, pour une commercialisation le 23 octobre.

iPhone 18 Pro et 18 Pro Max : photographie et IA au premier plan

Plus conventionnels dans leur forme, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max concentrent néanmoins une bonne partie des avancées technologiques de cette génération. Les deux appareils conservent respectivement des écrans Super Retina XDR ProMotion de 6,3 et 6,9 pouces, mais bénéficient d’une nouvelle architecture interne articulée autour de la puce A20 Pro et d’un système de refroidissement par chambre à vapeur de nouvelle génération.

Apple insiste particulièrement sur les capacités d’intelligence artificielle de son nouveau silicium, avec deux Neural Engine à 16 cœurs destinés à accélérer les traitements locaux. Siri AI devient parallèlement l’un des piliers de l’expérience proposée, Apple cherchant à faire du smartphone un véritable assistant personnel capable d’agir au sein des applications tout en privilégiant les traitements effectués directement sur l’appareil.

La photographie constitue l’autre chantier majeur. La caméra principale Fusion de 48 Mpx adopte désormais une ouverture variable permettant d’adapter la quantité de lumière captée et la profondeur de champ. Apple promet ainsi des performances sensiblement améliorées lorsque la luminosité vient à manquer, tout en donnant davantage de contrôle aux utilisateurs les plus exigeants.

L’autonomie progresse également, l’iPhone 18 Pro Max pouvant atteindre jusqu’à 43 heures de lecture vidéo. Les deux appareils sont proposés en quatre finitions : Bordeaux, Glacier, Argent et Noir.

En Suisse, l’iPhone 18 Pro débute à CHF 1’199.– en 256 Go, contre CHF 1’299.– pour l’iPhone 18 Pro Max à capacité identique. Les versions 512 Go sont respectivement proposées à CHF 1’399.– et CHF 1’499.–, tandis que le téraoctet grimpe à CHF 1’799.– et CHF 1’899.–. Au sommet de la gamme, les modèles 2 To atteignent CHF 2’399.– pour le Pro et CHF 2’499.– pour le Pro Max. Les précommandes débuteront en Suisse le 12 septembre à 14 h, avant une disponibilité générale le 18 septembre.

Apple Watch Series 12 : la santé toujours davantage au centre

Avec l’Apple Watch Series 12, Apple ne bouleverse pas fondamentalement la silhouette de sa montre connectée, mais renforce considérablement son arsenal consacré à la santé. Son nouveau système de suivi s’appuie sur la puce S11 et un capteur optique de nouvelle génération capable d’effectuer des relevés de fréquence cardiaque toutes les cinq secondes au cours de la journée.

La montre surveille également plus fréquemment la variabilité de la fréquence cardiaque et inaugure un score de préparation compris entre 0 et 10. Celui-ci croise l’activité récente, la charge d’entraînement, les signes vitaux et la qualité du sommeil afin d’indiquer s’il convient de récupérer, de modérer son activité ou, au contraire, d’intensifier ses efforts.

L’autonomie demeure annoncée jusqu’à 24 heures en utilisation normale, mais Apple améliore l’endurance pendant les entraînements extérieurs ainsi que la recharge : quinze minutes suffiraient désormais à récupérer jusqu’à douze heures d’utilisation. Les boîtiers de 42 et 46 mm sont proposés en aluminium, titane et, pour certaines variantes, en céramique.

En Suisse, l’Apple Watch Series 12 est commercialisée à partir de CHF 369.–. Les précommandes sont ouvertes et les premières livraisons sont prévues pour le 18 septembre.

Apple Watch Ultra 4 : toujours plus loin

Destinée aux sportifs, aventuriers et utilisateurs recherchant une autonomie supérieure, l’Apple Watch Ultra 4 bénéficie elle aussi de la nouvelle puce S11 et des évolutions apportées au suivi de la santé. Apple améliore notamment la surveillance cardiaque et les fonctions destinées aux entraînements de longue durée, tout en conservant le positionnement particulièrement robuste qui caractérise la famille Ultra.

L’Apple Watch Ultra 4 sera proposée en Suisse à partir de CHF 749.–. Elle peut être précommandée dès maintenant et sera disponible à partir du vendredi 18 septembre.

AirPods 5 : la réduction active du bruit devient la norme

Apple revoit également ses écouteurs sans fil avec les AirPods 5. Leur évolution la plus significative tient à la généralisation de la réduction active du bruit, désormais présente sur les deux variantes. Selon Apple, celle-ci se montre jusqu’à 1,5 fois plus performante que sur les AirPods 4 avec réduction active du bruit. L’architecture acoustique et l’égalisation adaptative ont parallèlement été retravaillées.

Les AirPods 5 prennent également en charge l’Audio adaptatif, le mode Transparence, l’Audio spatial personnalisé et la Traduction en direct reposant sur Apple Intelligence. Siri AI vient compléter cette évolution vers des écouteurs toujours plus intégrés à l’écosystème intelligent de la marque.

Deux versions seront commercialisées en Suisse. Les AirPods 5 classiques seront proposés à CHF 119.–, tandis que les AirPods 5 avec boîtier de charge sans fil coûteront CHF 139.–. Cette seconde variante ajoute notamment le réglage du volume par balayage, une autonomie supérieure et un boîtier compatible avec les chargeurs Apple Watch et Qi. L’autonomie atteint jusqu’à quatre heures avec réduction active du bruit sur le premier modèle et cinq heures sur le second. Leur disponibilité est fixée au 18 septembre.

Une keynote qui ouvre un nouveau chapitre pour Apple

Au-delà de l’habituel renouvellement annuel, la keynote du 9 septembre 2026 restera surtout comme celle où Apple s’est finalement lancé dans le smartphone pliable. L’iPhone Duo constitue sans conteste la rupture matérielle la plus spectaculaire de la marque depuis plusieurs années et ouvre une nouvelle catégorie au sein d’une gamme iPhone qui se complexifie progressivement.

L’iPhone 18 Pro et le Pro Max poursuivent de leur côté une évolution davantage axée sur la photographie, l’autonomie et l’intelligence artificielle, tandis que les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 renforcent encore leur positionnement autour de la santé et de l’activité physique. Les AirPods 5 parachèvent cette rentrée particulièrement chargée avec une réduction active du bruit désormais accessible dès CHF 119.–.

Apple ne révolutionne donc pas l’ensemble de ses produits en une seule soirée. Mais entre l’arrivée du premier iPhone pliable, la puce A20 Pro, l’expansion de Siri AI et le renforcement de ses fonctions de santé, la cuvée 2026 dessine assez clairement la direction prise par Cupertino : davantage d’intelligence embarquée, une intégration toujours plus étroite entre les appareils et, avec l’iPhone Duo, l’ouverture d’un nouveau territoire matériel.