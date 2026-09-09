Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition annoncé sur Nintendo Switch 2

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Warhorse Studios et Deep Silver ont confirmé que Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition est prévu sur Nintendo Switch 2 en 2027, suite à son annonce lors du Nintendo Direct. Cette sortie permettra au RPG en monde ouvert primé de Warhorse Studios de conquérir un nouveau public sur la toute dernière console de Nintendo.

Au cœur de la Bohême du XVe siècle, Henry de Skalice, un homme ordinaire, se retrouve entraîné dans une aventure hors du commun faite de vengeance, de loyauté et de découvertes.

Le monde médiéval riche et vivant de Kingdom Come: Deliverance II regorge de villes animées, de châteaux majestueux, de routes dangereuses et de systèmes de jeu de rôle intenses, où les quêtes sont façonnées par les choix du joueur. Qu’il s’agisse de se sortir d’une situation par la parole, de maîtriser un système de combat viscéral à la première personne, de s’infiltrer dans des camps ennemis ou de tracer sa propre voie à travers un royaume au bord du précipice, chaque décision peut avoir de lourdes conséquences.

Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition inclut le jeu de base, tous les DLC, des équipements exclusifs ainsi qu’une quête bonus. Kingdom Come: Deliverance étant déjà disponible sur Nintendo Switch et jouable sur Nintendo Switch 2 grâce à la rétrocompatibilité, les joueurs pourront découvrir l’intégralité du parcours d’Henry à travers la saga Kingdom Come: Deliverance sur Nintendo Switch 2, à la maison comme en déplacement.

Qu’il s’agisse de négocier avec un herboriste méfiant ou se sortir d’une situation délicate par quelques paroles bien choisies, les aventures d’Henry peuvent désormais accompagner les joueurs partout. Les fonctionnalités actuellement prévues pour la version Nintendo Switch 2 de Kingdom Come: Deliverance II incluent notamment :

Prise en charge du mode souris des Joy-Con 2

Compatibilité HDR

Mode portable en 1080p et mode docké jusqu’en 1440p (dans les deux cas avec mise à l’échelle, la résolution de sortie dépend de l’écran utilisé)

Divers correctifs de bugs en jeu

Interface des menus optimisée pour les écrans de plus petite taille

Kingdom Come : Deliverance II est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, et sera disponible sur Nintendo Switch 2 en 2027.