Guild Wars 2 Visions of Eternity : la mise à jour Code de la Création pour le 15 septembre

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Cette mise à jour représente l’apogée bouleversant de Guild Wars 2: Visions of Eternity et s’accompagne de nouveaux défis de groupe, de récompenses légendaires et plus encore.

Code de la Création complète l’histoire qui a commencé à la sortie de Guild Wars 2: Visions of Eternity, dans laquelle les joueurs ont suivi les activités de l’Enqueste sur la mystérieuse île imprégnée de magie de Castora. D’anciens secrets y ont été mis au jour. Et les sénéchaux de l’île ont été maîtrisés. Le seul chemin a mené les joueurs dans les profondeurs de l’île, à la poursuite de Vloxx qui exploite Castora, sa magie et même l’Enqueste pour remplir ses objectifs. Dans la mise à jour Code de la création, les joueurs et leurs alliés devront empêcher Vloxx de prendre une décision irréversible qui aurait des conséquences sur toute la Tyrie, tout en tenant à distance l’Enqueste.

L’apothéose de l’histoire emmènera les joueurs dans la nouvelle zone explorable des Crevasses aux sources des lignes de force. Là, ils entraîneront la maîtrise d’amplification de brèche et remporteront de nouvelles récompenses, dont les nouveaux ensembles d’armure de la Garde ténébreuse et d’armes de la Garde lumineuse, tout en essayant de mettre au pas l’Enqueste. Les joueurs pourront également déverrouiller de nouvelles reliques pour améliorer leurs archétypes. Une nouvelle saison de la chambre forte du sorcier s’accompagne de nouveaux objectifs à remplir pour les joueurs, avec de nouvelles apparences d’armes à obtenir, ainsi qu’une nouvelle chaise et une armure. Les joueurs désirant des récompenses légendaires pourront remporter la mystérieuse nouvelle épée légendaire Gage des étoiles, ainsi que la nouvelle infusion Ascension volatile.

Code de la Création propose aussi toute une série de contenus de groupe instancié à conquérir : le Cœur de l’éternité, un nouveau combat de raid à 10 joueurs avec des modes défi et légendaire qui paraîtront quelques semaines après la sortie de la mise à jour, la nouvelle fractale du trône solitaire pour jusqu’à 5 joueurs, également avec un mode défi prévu quelques semaines plus tard, et une nouvelle convergence, Cœur de l’éternité, qui rassemblera jusqu’à 50 joueurs pour sauver la Tyrie face à un danger imminent.

Visions of Eternity est disponible sur Steam et sur le site officiel de Guild Wars 2 au prix de 24,99 euros. Les personnes qui achètent l’extension recevront immédiatement l’accès à toute l’extension, dont la mise à jour de la semaine prochaine dès sa sortie.