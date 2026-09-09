De nouvelles informations ont été révélées sur la partie 2 du pass d’extension payant de Pokémon Pokopia

Cédric 9 septembre 2026 Games, Nintendo Switch 2, Toute l'actu Laisser un commentaire

Le groupe The Pokémon Company, a dévoilé de nouvelles informations sur la partie 2 du pass d’extension payant de Pokémon Pokopia lors d’un Nintendo Direct. La partie 2 sortira fin 2026 sur Nintendo Switch 2.

La partie 2 du pass d’extension payant de Pokémon Pokopia offrira la possibilité de faire porter une vaste sélection d’adorables accessoires à Métamorph et aux autres Pokémon de Pokémon Pokopia. Ces accessoires comprendront des lunettes de soleil décontractées, des nœuds papillon élégants et même des objets qui permettront d’assortir Métamorph à d’autres Pokémon, comme un ruban Nymphali. Un large éventail d’accessoires sera disponible dans la partie 2, plus d’informations seront partagées lors de futures annonces.

De nouveaux Pokémon et meubles seront également disponibles dans la partie 2.

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