Apple: la rumeur de rachat de Disney s’amplifie

Avec le retour de Bob Iger à la tête de Disney, la rumeur selon laquelle Apple pourrait racheter la compagnie s’amplifie.

Dirigeant de la maison Disney pendant quinze ans, de 2005 à 2020, Bob Iger revient à la tête de Disney et alimente la rumeur. D’après le conseil d’administration, la mission d’Iger serait de trouver et de former son remplaçant. Il n’en faut pas plus pour que des hypothèses circulent sur les réseaux sociaux. L’une d’elle reste cependant plausible: Bob Iger pourrait vendre Disney à Apple. Techniquement, rien n’est impossible, puisque Disney vaut en bourse 180 milliards de dollars alors que Apple en possède 2385 milliards. La firme de Cupertino a largement de quoi se payer Disney.

De plus, cette transaction est envisagée depuis belle lurette. Iger était un ami de Steve Jobs lorsque ce dernier était PDG d’Apple. D’après les employés de Disney, Bob Iger reprend la tête de la compagnie avec pour mission de la revendre, un genre d’opération dans les gènes du dirigeant.

Apple aurait beaucoup à gagner en acquérant Disney, son service de streaming de vidéos Apple TV+ deviendrait d’un seul coup capable de défier Netflix et ses 234 millions d’abonnés. Reste qu’il faudrait encore que les organismes de régulation américains et européens autorisent la transaction, puisqu’il y aurait sans doute une entrave à la concurrence si un telle colosse naissait du rachat par Apple de Disney.