Gran Turismo pourrait arriver sur PC

Lors des finales de Gran Turismo se déroulant le week-end dernier, son créateur, Kazunori Yamauchi a laissé entendre que le jeu pourrait arriver sur PC.

Dans une interview accordée à GTPlanet, le créateur de Gran Turismo affirme que le jeu est parfaitement réglé pour fonctionner au mieux sur consoles, et qu’il a été difficile de le faire tourner en 4K à 60 images par secondes sur toutes les plateformes. Gran Turismo 7 a été distribué uniquement sur PS4 et PS5, mais sa potentielle arrivée sur PC est envisagée. Sony a déjà fait des portages sur PC avec des titre récents comme Horizon Zero Dawn, Days Gone, God of War, Spider-Man: Miles Morales ou encore Uncharted: Legacy of Thieves et d’autres sont en cours de portage. Le président de SIE, Jim Ryan, a affirmé durant une présentation aux investisseurs en mai dernier que la compagnie prévoyait que la moitié de ses jeux sortiraient également sur PC ou smartphones d’ici à 2025. L’an dernier, PlayStation Studio a également acheté Nixx Software, un développeur qui a travaillé sur des portages PC et des optimisations pour des titres comme Marvel’s Avenger et Deus Ex: Mankind Divided.